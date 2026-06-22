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神級男團BIGBANG成員姜大聲爆出戀愛傳聞，有網友發現他現身女團MAMAMOO演唱會時，身旁坐著KARA成員齡智，兩人不僅並肩欣賞演出，還一起低頭研究應援手燈，互動看起來相當自然，畫面曝光後立刻引發粉絲猜測兩人交往中，為此大聲公司出面回應，強調兩人只是「關係很好的同事。」近日全網瘋傳大聲約會照，可以看見他在MAMAMOO演唱會時，跟KARA齡智肩並肩靠在一起的照片，兩個人不僅靠超近，還貼頭研究手燈，看起來就像感情發展許久的情侶，讓粉絲紛紛猜起「兩人正在交往」的傳聞。隨著緋聞持續延燒，大聲所屬公司今（22）日火速出面澄清，強調兩人只是「關係很好的同事」，並非戀人。公司表示，大聲與齡智因合作節目《家大聲》而熟識，私下一直保持友好關係，這次只是單純相約欣賞演唱會，希望外界不要過度解讀。事實上，當天同行的還有女團OH MY GIRL成員崔孝定，只是網路流傳的影片大多聚焦在大聲與齡智身上，才讓戀愛傳聞迅速發酵，不少粉絲也翻出齡智過去上《家大聲》的片段，當時大聲曾笑說隊友太陽一直鼓勵兩人「好好發展看看」，沒想到玩笑話如今意外成為緋聞導火線。