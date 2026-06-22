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◼︎桃園市6月23日停水範圍一次看

降壓地區

▲桃園市平鎮區、中壢區6月23日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

▲桃園市蘆竹區6月23日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

▲桃園市龜山區6月23日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

◼︎高雄市6月23日停水範圍一次看

▲高雄市大寮區、鳥松區6月23日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

▲高雄市內門區6月23日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

◼︎彰化縣6月23日停水範圍一次看

▲彰化縣鹿港鎮6月23日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

▲彰化縣6月23日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

◼︎嘉義縣6月23日停水範圍一次看

▲嘉義縣6月23日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

◼︎屏東縣6月23日停水範圍一次看

▲屏東縣屏東市6月23日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

▲屏東縣潮州鎮6月23日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

▲屏東縣潮州鎮6月23日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

◼︎宜蘭縣6月23日停水範圍一次看

▲宜蘭縣6月23日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

◼︎台東縣6月23日停水範圍一次看

▲台東縣6月23日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

停水前後注意事項

記得儲水備用！根據台灣自來水公司最新公告，6月23日（週二）在以及上述7縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、漏水搶修工程等，最長影響時間長達23小時。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市6月23日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。停水原因：制水閥因使用年限已到需辦理更新📍影響區域平鎮區：宋屋里、平鎮里、廣仁里。(皆含周邊鄰近巷弄)中壢區：中壢里、中央里、中建里、中榮里、仁義里、幸福里、新街里、普義里、 東興里、永興里、石頭里、興南里、舊明里。(皆含周邊鄰近巷弄) 。平鎮區：北安里、宋屋里、平興里、廣仁里、廣興里、復旦里、新勢里、新富里、新榮 里、義民里、義興里、高雙里。(皆含周邊鄰近巷弄)。停水原因：自來水管線臨遷停水施工📍影響區域蘆竹區：中油街、高鐵橋下桃園段道路(含周邊巷道)。停水原因：汙水改管事宜📍影響區域龜山區：中興路、光峰路、大同路、新樂街、永和街、萬壽路二段、金福街、陸光路、龜山后街。停水原因：管線改遷工程📍影響區域大寮區：民忠街、民成街。鳥松區：中山西路、中山路、仁德路、仁愛路、仁美路、仁聖路、介壽路、北平路、同富街、同心街、國公路、埔仁街、埔孝街、埔安街、埔忠街、埔愛街、埔智街、塩埔路、大同路、大竹路、大義街、天津路、奉化街、學堂路、成功路、松埔路、松富路、松美路、民成街、民族路、民權路、民生路、水管路、江埤路、溫州街、神農路、福德路、美勝一街、美勝七街、美勝三街、美勝二街、美勝五街、美勝六街、美山路、美庄路、美德一街、美德三街、美德二街、美竹街、華山一街、華山二街、華山路、華榮一街、華榮三街、華榮二街、華榮路、華美路、金華街、長春路、高碼一路、高碼二路、 松埔北巷，鳥松國中。停水原因：管線漏水搶修📍影響區域內門區：大林產業道路、富興路。旗山區/中興街、光正街、協和街、合和街、和正街、和興街、大德路、大林街、富林街、富田街、富興路、旗甲路一段、旗甲路三段、旗甲路二段、旗甲路四段、永和街、泰山路、福前街、福安街、福正街、華山路、華興路。停水原因：汰換管線工程📍影響區域鹿港鎮：平和路、思源路。📍影響區域鹿港鎮：平和路、新生街、正義街。停水原因：消防栓增工程📍影響區域義竹鄉：新店村、龍蛟村、平溪村、頭竹村。停水原因：水量計埋設作業📍影響區域屏東市：和平路、四維路、大同路、大安街、大武路、大興路、大裕路、大豐路、建華一街。停水原因：污水下水道工程、管線遷移📍影響區域潮州鎮：萬學街、萬年路。停水原因：汰換管線工程📍影響區域潮州鎮：同安路停水原因：分區檢漏作業📍影響區域礁溪鄉：白石腳路、白雲一路、白雲三路、白雲五路。頭城鎮：北宜路一段、宜三路一段、宜三路二段、金盈路。停水原因：新建新設管線工程📍影響區域台東市：吉林路二段、富岡街、松江路一段。為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。另外，由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。