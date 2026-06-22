日本經典懸疑恐怖動畫《寒蟬鳴泣之時》（又譯暮蟬悲鳴時）迎來動畫化20周年，官方於「綿流祭2026」、動畫20周年紀念活動中宣布「全新動畫製作決定」，同步公開首支宣傳片。最令人驚喜的是，本次新作將由打造2006年版動畫的 Studio DEEN 負責製作，保志總一朗、中原麻衣、雪野五月、金井美香、田村由香里等主要聲優也將全數回歸，讓不少老粉直呼「終於等到了！」
恐怖神作迎20周年 《寒蟬》宣布推出全新電視動畫
《寒蟬鳴泣之時》由日本同人社團 07th Expansion、龍騎士07創作，最初於2002年推出同人遊戲，之後陸續改編為漫畫、小說及動畫。2006年首度推出電視動畫後，以看似平靜的鄉村生活，結合獵奇殺人、心理恐怖、推理解謎與「輪迴」敘事，在日本與海外掀起熱潮，也奠定其在懸疑動畫中的經典地位。
故事以虛構村莊「雛見澤村」為舞台，描述少年「前原圭一」搬進村莊後，原本和平的日常卻隨著一年一度的「綿流祭」逐漸崩壞，一連串離奇命案與神秘詛咒接連發生，而角色們也不斷在不同世界中重複相似的悲劇，透過一次次輪迴逐步揭開事件真相。
Studio DEEN 回歸製作 原班聲優集結掀期待
本次主要製作，原作仍由龍騎士07與07th Expansion負責，動畫將交由 Studio DEEN製作。陪伴作品近20年的配音陣容也全數回歸，包括保志總一朗、中原麻衣、雪野五月、金井美香與田村由香里等人，讓不少老粉相當期待。
隨著前導PV曝光，新版角色畫風也掀起熱烈討論，不少網友認為整體氛圍比《寒蟬鳴泣之時 業》、《寒蟬鳴泣之時 卒》更貼近早期作品，也有人表示人物神情與色調更符合系列一貫的懸疑恐怖風格。社群上更湧入「Studio DEEN 終於回來了」、「這才是我記憶中的《寒蟬》」等留言，20周年新作尚未開播便成功點燃粉絲期待。
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《寒蟬鳴泣之時》由日本同人社團 07th Expansion、龍騎士07創作，最初於2002年推出同人遊戲，之後陸續改編為漫畫、小說及動畫。2006年首度推出電視動畫後，以看似平靜的鄉村生活，結合獵奇殺人、心理恐怖、推理解謎與「輪迴」敘事，在日本與海外掀起熱潮，也奠定其在懸疑動畫中的經典地位。
故事以虛構村莊「雛見澤村」為舞台，描述少年「前原圭一」搬進村莊後，原本和平的日常卻隨著一年一度的「綿流祭」逐漸崩壞，一連串離奇命案與神秘詛咒接連發生，而角色們也不斷在不同世界中重複相似的悲劇，透過一次次輪迴逐步揭開事件真相。
本次主要製作，原作仍由龍騎士07與07th Expansion負責，動畫將交由 Studio DEEN製作。陪伴作品近20年的配音陣容也全數回歸，包括保志總一朗、中原麻衣、雪野五月、金井美香與田村由香里等人，讓不少老粉相當期待。
隨著前導PV曝光，新版角色畫風也掀起熱烈討論，不少網友認為整體氛圍比《寒蟬鳴泣之時 業》、《寒蟬鳴泣之時 卒》更貼近早期作品，也有人表示人物神情與色調更符合系列一貫的懸疑恐怖風格。社群上更湧入「Studio DEEN 終於回來了」、「這才是我記憶中的《寒蟬》」等留言，20周年新作尚未開播便成功點燃粉絲期待。