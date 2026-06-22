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▲九如分駐所於鹽埔鄉查緝涉嫌竊取機車的馮姓男子時警方壓制逮捕，並查獲海洛因及注射針筒等證物。（圖／記者莊全成翻攝）

▲高樹鄉查獲李姓男子施用安非他命及依託咪酯後騎車上路，警方當場查獲毒品反應及相關證物。（圖／記者莊全成翻攝）

▲警方再查獲蔡姓男子駕駛懸掛偽造車牌車輛，發現其為毒品通緝犯且涉嫌毒駕，並查扣依託咪酯原料。（圖／記者莊全成翻攝）

屏東里港警分局持續執行防制毒駕及掃毒專案勤務，自6月17日至20日4天內，連續查獲4件毒駕案件，包含竊車拒捕衝撞員警、失竊車輛查緝、毒品通緝犯及流動式依託咪酯菸彈分裝場等案件，共查扣海洛因、安非他命、依託咪酯原料、煙彈及分裝設備等大批證物。警方表示，17日晚間九如分駐所於鹽埔鄉查緝涉嫌竊取重機車的馮姓男子時，對方拒絕攔查並駕車衝撞員警企圖逃逸，造成2名員警輕傷，最終遭警方壓制逮捕，並查獲海洛因及注射針筒等證物，全案依贓物、毒品危害防制條例、公共危險及妨害公務等罪嫌移送，經法院裁定羈押。18日晚間，新圍派出所巡邏時發現許姓男子騎乘失竊機車，警方尾隨約2公里後成功攔捕，經檢測發現其施用依託咪酯、安非他命、嗎啡及愷他命等多種毒品後駕車，並查扣相關毒品及吸食器，全案亦經法院裁定羈押。19日凌晨，泰山派出所於高樹鄉查獲李姓男子施用安非他命及依託咪酯後騎車上路，警方當場查獲毒品反應及相關證物，全案經法院裁定限制住居，並配戴電子腳鐐科技監控。20日凌晨，警方再查獲蔡姓男子駕駛懸掛偽造車牌車輛，發現其為毒品及藥事法通緝犯，且涉嫌毒駕。警方進一步查扣依託咪酯原料726.2公克、安非他命90.5公克及分裝設備等證物，成功破獲流動式依託咪酯菸彈分裝據點，蔡嫌依法發監執行。