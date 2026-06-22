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洛杉磯湖人預計將利用23日登場的NBA首輪第25順位選秀權來填補陣容空缺。今年夏天湖人陣中可能有多達9名自由球員投入市場，這使得這枚首輪籤顯得格外重要。球團高層深知，在這個順位選秀的最佳策略往往是挑選「天賦最好的球員」，但考量到球隊現況，湖人極有可能將目標鎖定在能與當家球星唐西奇（Luka Doncic）球風完美契合的球員——具備空中接力威脅的中鋒，或是具備「3D」屬性（防守加三分）的運動型側翼。在季後賽次輪遭逢陣容深度極佳且運動能力出色的奧克拉荷馬雷霆橫掃後，湖人籃球營運總裁羅伯佩林卡（Rob Pelinka）在季末訪談中明確指出，若要在競爭激烈的西區與雷霆或打進總冠軍賽的聖安東尼奧馬刺等年輕強權抗衡，球隊必須做出改變。佩林卡表示：「陣容深度、運動能力和年輕化非常重要。我們將透過選秀、自由市場和交易來尋找合適的拼圖，打造一支能與聯盟任何強隊競爭的陣容。」據內部消息人士指出，唐西奇對於休賽季的最大期望是球隊能引進一位「A級中鋒」。唐西奇在進攻端極其需要一位具備優異運動能力、能完成空中接力並在擋拆後順下取分的長人，這將能極大化他的傳球破壞力。此外，湖人上季的防守效率僅排名聯盟第20名，球隊急需一名護框者來抗衡西區如文班亞馬（Victor Wembanyama）與約基奇（Nikola Jokic）等頂尖長人。根據NBA高層與各大模擬選秀的預測，以下是湖人目前密切關注的選秀目標：🏀昆坦斯（Jayden Quaintance）／中鋒（肯塔基大學）：這名6呎9吋的長人擁有怪物級的臂展與頂尖護框能力（大一賽季場均2.6阻攻）。儘管因膝蓋十字韌帶傷勢復原進度緩慢，導致他在大二賽季僅出賽4場，選秀身價下滑，但他下個月才滿19歲。球探認為，若他能恢復健康，將是唐西奇(Luka Doncic)夢寐以求的防守與吃餅型中鋒，絕對值得湖人在20多順位押寶。🏀里德二世（Tarris Reed Jr.）／中鋒（康乃狄克大學）：他已為湖人進行過試訓。上賽季在康大場均繳出14.7分與9籃板，命中率高達60%，並入選大東區第一隊。擁有完整四年大學經驗的他，具備成為高水準NBA禁區球員的潛力。🏀史溫（Dailyn Swain）與伊凡斯（Isaiah Evans）／側翼：分別來自德州大學（6呎7吋）與杜克大學（6呎6吋），兩人皆為湖人急需的運動型側翼，但極有可能在第25順位前就被其他球隊攔胡。🏀其他禁區黑馬：聖若望大學的埃吉奧福（Zuby Ejiofor）與休士頓大學的克里斯塞納克二世（Chris Cenac Jr.）也是湖人可能鎖定的高活動力防守型長人。此外，湖人也試訓了普度大學的控球後衛布雷登史密斯（Braden Smith）與20歲的西班牙後衛塞爾吉奧德拉雷亞（Sergio de Larrea）。儘管對史密斯（Braden Smith）的試訓表現印象深刻，但受限於6呎身高與較低的天花板，外界預估他將落入次輪；而湖人今年並未持有次輪選秀權。選秀會之外，湖人的人事異動同樣備受矚目。球星詹姆斯（LeBron James）目前為完全自由球員，預期將尋求續約；而里夫斯（Austin Reaves）預計將跳出合約，尋求一份最高可達5年約2.41億美元的頂薪合約。雖然球隊有意在交易市場尋求補強，但包含范德比爾特（Jarred Vanderbilt）與克內克特（Dalton Knecht）等籌碼的交易市場反應目前相對冷清。球隊高層將把重心放在選秀會上，期望在邊緣名單中淘寶，為球隊奠定長期成功的基礎。