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菲律賓中部雷伊泰省（Leyte）22日上午發生重大校園槍擊事件。兩名持槍男子闖入一所公立高中開火，造成3名學生死亡、5人受傷。警方事後迅速逮捕兩名嫌犯，其中一人為該校學生，犯案動機仍在調查中。根據美聯社等外媒報導，槍擊事件發生於當日上午9時左右，地點位於雷伊泰省首府塔克洛班市（Tacloban）聖荷西區（Barangay San Jose）的聖荷西國立高中（San Jose National High School）。案發當時，校園內傳出了陣陣槍響，從社群流傳的影片可以看到，學生跟老師緊鎖教室門，驚恐地躲在課桌下。警方指出，兩名男性嫌犯均持手槍進入校園後開槍，造成多名學生中彈。事件導致3名學生當場或送醫後不治，另有5人受傷，傷者已被送往附近醫療機構接受治療。執法人員在案發後不久即將兩名嫌犯逮捕，並證實，這兩名嫌犯都是未成年。其中一人確認為該校學生。警方目前正深入調查槍擊原因，以及兩名嫌犯之間的關係與犯案經過。這所公立高中共有超過1500名學生就讀。案發後，警方已增派警力進駐校園及周邊地區，加強安全維護並協助校方應對後續事宜。為了安全起見與因應突發狀況，塔克洛班市政府也緊急宣布，聖荷西區內「所有學校全面停課」。菲律賓國家警察發表聲明表示，調查工作仍在進行中，呼籲民眾保持冷靜，不要散播未經證實的訊息，並希望掌握線索者主動向警方提供資訊，以協助釐清案情。菲律賓長期面臨非法槍枝氾濫問題，涉及槍械的暴力犯罪時有所聞，但校園槍擊事件相對罕見。2022年7月，位於奎松市（Quezon City）的馬尼拉雅典耀大學（Ateneo de Manila University）法學院畢業典禮曾發生槍擊案，造成3人死亡，其中包括前拉米坦市（Lamitan）市長富里蓋（Rose Furigay），震驚全國。此次塔克洛班市校園槍擊案再度引發外界對菲律賓校園安全及槍枝管制問題的關注。當局表示，將持續追查犯案動機，並評估是否需要進一步強化校園安全措施。