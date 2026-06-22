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▲2026年世界盃F組第2輪次6月21日開踢，日本交手突尼西亞。（圖／翻攝自FIFA官網）

2026世界盃6/22挪威VS塞內加爾基本資訊

2026世界盃I組戰績表

排名 球隊 戰績（勝－敗－和） 進球（失球） 積分 1 挪威 1－0－0 4（1） 3 2 法國 1－0－0 3（1） 3 3 塞內加爾 0－1－0 1（3） 0 4 伊拉克 0－1－0 1（4） 0

挪威VS塞內加爾戰力焦點分析

▲挪威首戰展現極強進攻爆發力，面對亞洲強權伊拉克，一舉攻下4分。（圖／美聯社／達志影像）

▲塞內加爾當代巨星馬內（Sadio Mané），仍舊是現役最佳邊鋒之一。（圖／美聯社／達志影像）

歷史對戰與關鍵數據

挪威VS塞內加爾預計先發名單與傷兵名單

挪威VS塞內加爾之戰亮點與結果預測

2026世界盃挪威國家隊球員名單

2026世界盃塞內加爾國家隊球員名單

2026世界盃I組賽程表

比賽日期 比賽時間 對戰組合 6月17日（三） 03:00 法國3：1塞內加爾 6月17日（三） 06:00 挪威4：1伊拉克 6月23日（二） 05:00 法國 vs 伊拉克 6月23日（二） 08:00 挪威 vs 塞內加爾 6月27日（六） 03:00 挪威 vs 法國 6月27日（六） 03:00 塞內加爾 vs 伊拉克

轉播平台 類型 轉播場次 特色與優勢 適合對象 愛爾達電視 中華電信 MOD / 網路訂閱 104 場全賽事 唯一完整轉播、隨選即看 資深球迷、想看完整 104 場比賽的人 Hami Video 網路串流 App (OTT) 104 場全賽事 行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選 租屋族、通勤族、手機/平板使用者 華視 (CTS) 有線電視 (第四台) 關鍵場次 (如決賽、四強) 零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費 家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人 東森 有線電視 部分關鍵場次 免費收視（無線數位訊號）、適合公共空間播放 一般大眾、尋求免費觀賽管道者 FIFA+ 官方行動 App 精華、花絮、重播 官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮 數據控、無法追直播想看精華片段者

▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

2026年美加墨世界盃I組第2輪賽事到來，焦點戰莫過於由挪威對上塞內加爾。挪威在首輪分組賽中展現極其強大的進攻火力，以4：1大勝伊拉克，排名高居分組榜首，而塞內加爾首戰輸球後，本場有著莫大搶分壓力。《NOWNEWS》為各位整理2026年世界盃挪威VS塞內加爾戰力分析、預測先發名單及轉播資訊懶人包。比賽對戰：挪威VS塞內加爾比賽時間：2026年6月23日上午08：00比賽地點：紐約新澤西州體育場挪威在首輪分組賽中展現了極其強大的進攻火力，以4：1大勝伊拉克，目前高居I組榜首。這支擁有頂級歐洲聯賽球星的北歐勁旅近年實力大幅提升，本場若能全取3分，將極有機會提前鎖定 32 強淘汰賽的資格。主教練索爾巴肯（Ståle Solbakken）目前陣容非常健康，預計將延續上一場的大勝陣容。作為非洲傳統強權的塞內加爾，首場比賽以1：3不敵奪冠熱門法國隊，目前處於積分榜劣勢，本場有著不容有失的搶分壓力。雖然主教練蒂亞烏（Pape Thiaw）確認陣中球員沒有遭遇傷病，但球隊近期受到些許場外事件干擾（如足協與教練的薪資爭議、後勤簽證問題等）。不過，這支經驗豐富的隊伍在強大壓力下往往能爆發出強悍的戰鬥力。雙方歷史上僅有1次國際友誼賽紀錄，發生在2006年3月，當時塞內加爾以2：1擊敗挪威。兩隊在世界盃等重大國際決賽圈從未有過交鋒紀錄，因此歷史數據對本場比賽的參考價值較低，勝負將完全取決於近況與戰術執行。挪威：首輪4：1大勝伊拉克後，陣中目前沒有任何傷兵。左後衛大衛·沃爾夫（David Møller Wolfe）雖有輕微疑慮，但預計仍能順利先發。主教練索爾巴肯（Ståle Solbakken）有本錢延續上一場的勝利方程式。塞內加爾：雖然首戰1：3負於法國，但陣中同樣沒有核心球員受傷。主教練蒂亞烏（Pape Thiaw）全員可用，本場在背水一戰的壓力下，預計將對中後場防守配置進行更謹慎的微調。守門員：尼蘭德（Ørjan Nyland）後衛：賴爾森（Julian Ryerson）、阿熱（Kristoffer Ajer）、赫格姆（Torbjørn Heggem）、沃爾夫（David Møller Wolfe）中場：奧德加特（Martin Ødegaard，隊長）、博格（Sander Berge）、奧爾斯內斯（Fredrik Aursnes）或 派屈克·貝爾（Patrick Berg）前鋒：索爾洛特（Alexander Sørloth）、哈蘭德（Erling Haaland）、努薩（Antonio Nusa）守門員：愛德華·門迪（Édouard Mendy）後衛：迪亞塔（Krépin Diatta）、庫利巴利（Kalidou Koulibaly，隊長）、尼亞卡特（Moussa Niakhaté）、艾爾哈吉·迪烏夫（El Hadji Malick Diouf）防守中場：巴佩·蓋耶（Pape Gueye）、伊德里薩·蓋耶（Idrissa Gana Gueye）進攻中場 / 邊鋒：伊斯梅拉·薩爾（Ismaïla Sarr）、拉明·卡馬拉（Lamine Camara）、薩迪奧·馬內（Sadio Mané）前鋒：尼古拉斯·傑克森（Nicolas Jackson）兩隊整體實力相當接近，世界排名差距在10名內，挪威在進攻效率上略佔優勢，但塞內加爾具備更強的身體對抗與退無可退的拼搶戰意。平局（1：1）或挪威微幅佔優（2：1）是目前外界最主流的賽果預測。尼蘭德（Ørjan Haskjold Nyland）- 塞維利亞（西班牙）塞爾維克（Egil Selvik）- 豪格松（挪威）湯維克（Sander Tangvik）- 羅森博格（挪威）阿熱（Kristoffer Vassbakk Ajer）- 布倫特福德（英格蘭）奧斯蒂加德（Leo Skiri Østigård）- 雷恩（法國）賴爾森（Julian Ryerson）- 多特蒙德（德國）沃爾夫（David Møller Wolfe）- 阿爾克馬爾（荷蘭）赫格姆（Torbjørn Heggem）- 西布朗（英格蘭）佩德森（Marcus Holmgren Pedersen）- 薩索羅（義大利）比約爾肯（Fredrik André Bjørkan）- 博多格林特（挪威）蘭加斯（Sondre Langås）- 維京（挪威）法爾切納（Henrik Falchener）- 桑德菲奧德（挪威）奧德加特（Martin Ødegaard）- 隊長 / 阿仙奴（英格蘭）博格（Sander Berge）- 伯恩利（英格蘭）奧爾斯內斯（Fredrik Aursnes）- 本菲卡（葡萄牙）帕特里克·貝爾（Patrick Berg）- 博多格林特（挪威）鮑勃（Oscar Bobb）- 曼城（英格蘭）努薩（Antonio Nusa）- 布魯日（比利時）索斯特維特（Kristian Thorstvedt）- 薩索羅（義大利）托斯比（Morten Thorsby）- 熱那亞（義大利）薛爾德魯普（Andreas Schjelderup）- 本菲卡（葡萄牙）豪格（Jens Petter Hauge）- 博多格林特（挪威）阿斯高（Thelonious Aasgaard）- 維岡競技（英格蘭）艾寧·哈蘭德（Erling Haaland）- 曼城（英格蘭）索爾洛特（Alexander Sørloth）- 馬德里競技（西班牙）斯特蘭德·拉爾森（Jørgen Strand Larsen）- 伍爾弗漢普頓流浪者（英格蘭）愛德華·門迪（Édouard Mendy）- 吉達國民（沙烏地阿拉伯）莫里·迪奧（Mory Diaw）- 勒哈費爾（法國）葉凡·迪奧夫（Yehvann Diouf）- 尼斯（法國）卡利杜·庫利巴利（Kalidou Koulibaly）- 隊長 / 利雅德新月（沙烏地阿拉伯）穆薩·尼亞卡特（Moussa Niakhaté）- 里昂（法國）馬馬杜·薩爾（Mamadou Sarr）- 切爾西（英格蘭）阿卜杜拉耶·塞克（Abdoulaye Seck）- 海法馬卡比（以色列）伊斯梅爾·雅各布斯（Ismail Jakobs）- 加拉塔薩雷（土耳其）埃爾哈吉·馬利克·迪烏夫（El Hadji Malick Diouf）- 西布朗（英格蘭）安東尼·門迪（Antoine Mendy）- 尼斯（法國）克雷平·迪亞塔（Krépin Diatta）- 摩納哥（法國）伊德里薩·蓋耶（Idrissa Gana Gueye）- 埃弗頓（英格蘭）帕佩·蓋耶（Pape Gueye）- 比利亞雷亞爾（西班牙）帕佩·馬塔爾·薩爾（Pape Matar Sarr）- 熱刺（英格蘭）拉明·卡馬拉（Lamine Camara）- 摩納哥（法國）哈比卜·迪亞拉（Habib Diarra）- 新特蘭（英格蘭）帕特·西斯（Pathé Ciss）- 巴列卡諾（西班牙）巴拉·薩波科·恩迪亞耶（Bara Sapoko Ndiaye）- 拜仁慕尼黑（德國）薩迪奧·馬內（Sadio Mané）- 利雅德勝利（沙烏地阿拉伯）伊斯梅拉·薩爾（Ismaïla Sarr）- 水晶宮（英格蘭）尼古拉斯·傑克森（Nicolas Jackson）- 切爾西（英格蘭）伊利曼·恩迪亞耶（Iliman Ndiaye）- 埃弗頓（英格蘭）班巴·迪恩（Bamba Dieng）- 洛里昂（法國）阿薩恩·迪奧（Assane Diao）- 科莫（義大利）伊布拉欣·姆巴耶（Ibrahim Mbaye）- 巴黎聖日耳曼（法國）謝里夫·恩迪亞耶（Cherif Ndiaye）- 薩姆松體育（土耳其）