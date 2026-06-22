2026年美加墨世界盃I組第2輪賽事到來，焦點戰莫過於由挪威對上塞內加爾。挪威在首輪分組賽中展現極其強大的進攻火力，以4：1大勝伊拉克，排名高居分組榜首，而塞內加爾首戰輸球後，本場有著莫大搶分壓力。《NOWNEWS》為各位整理2026年世界盃挪威VS塞內加爾戰力分析、預測先發名單及轉播資訊懶人包。

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🟡本文重點摘要
📍2026世界盃6/23挪威VS塞內加爾基本資訊
📍挪威VS塞內加爾戰力焦點分析
📍挪威VS塞內加爾預計先發名單與傷兵名單
📍挪威VS塞內加爾之戰亮點與結果預測
📍2026世界盃挪威國家隊球員名單
📍2026世界盃塞內加爾國家隊球員名單 
📍2026世界盃I組賽程表
📍2026世界盃I組戰績表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理

▲2026年世界盃F組第2輪次6月21日開踢，日本交手突尼西亞。（圖／翻攝自FIFA官網）
▲2026年世界盃F組第2輪次6月21日開踢，日本交手突尼西亞。（圖／翻攝自FIFA官網）
2026世界盃6/22挪威VS塞內加爾基本資訊

比賽對戰：挪威VS塞內加爾
比賽時間：2026年6月23日上午08：00
比賽地點：紐約新澤西州體育場

2026世界盃I組戰績表

排名 球隊 戰績（勝－敗－和） 進球（失球） 積分
1 挪威 1－0－0 4（1） 3
2 法國 1－0－0 3（1） 3
3 塞內加爾 0－1－0 1（3） 0
4 伊拉克 0－1－0 1（4） 0
挪威VS塞內加爾戰力焦點分析

挪威：黃金一代鋒芒畢露，力爭提前晉級

挪威在首輪分組賽中展現了極其強大的進攻火力，以4：1大勝伊拉克，目前高居I組榜首。這支擁有頂級歐洲聯賽球星的北歐勁旅近年實力大幅提升，本場若能全取3分，將極有機會提前鎖定 32 強淘汰賽的資格。主教練索爾巴肯（Ståle Solbakken）目前陣容非常健康，預計將延續上一場的大勝陣容。

▲挪威首戰展現極強進攻爆發力，面對亞洲強權伊拉克，一舉攻下4分。（圖／美聯社／達志影像）
▲挪威首戰展現極強進攻爆發力，面對亞洲強權伊拉克，一舉攻下4分。（圖／美聯社／達志影像）
塞內加爾：特蘭加雄獅背水一戰

作為非洲傳統強權的塞內加爾，首場比賽以1：3不敵奪冠熱門法國隊，目前處於積分榜劣勢，本場有著不容有失的搶分壓力。雖然主教練蒂亞烏（Pape Thiaw）確認陣中球員沒有遭遇傷病，但球隊近期受到些許場外事件干擾（如足協與教練的薪資爭議、後勤簽證問題等）。不過，這支經驗豐富的隊伍在強大壓力下往往能爆發出強悍的戰鬥力。

▲塞內加爾當代巨星馬內（Sadio Mané），仍舊是現役最佳邊鋒之一。（圖／美聯社／達志影像）
▲塞內加爾當代巨星馬內（Sadio Mané），仍舊是現役最佳邊鋒之一。（圖／美聯社／達志影像）
歷史對戰與關鍵數據

雙方歷史上僅有1次國際友誼賽紀錄，發生在2006年3月，當時塞內加爾以2：1擊敗挪威。兩隊在世界盃等重大國際決賽圈從未有過交鋒紀錄，因此歷史數據對本場比賽的參考價值較低，勝負將完全取決於近況與戰術執行。

挪威VS塞內加爾預計先發名單與傷兵名單

挪威：首輪4：1大勝伊拉克後，陣中目前沒有任何傷兵。左後衛大衛·沃爾夫（David Møller Wolfe）雖有輕微疑慮，但預計仍能順利先發。主教練索爾巴肯（Ståle Solbakken）有本錢延續上一場的勝利方程式。

塞內加爾：雖然首戰1：3負於法國，但陣中同樣沒有核心球員受傷。主教練蒂亞烏（Pape Thiaw）全員可用，本場在背水一戰的壓力下，預計將對中後場防守配置進行更謹慎的微調。

挪威預計先發（陣型：4-3-3）

守門員：尼蘭德（Ørjan Nyland）

後衛：賴爾森（Julian Ryerson）、阿熱（Kristoffer Ajer）、赫格姆（Torbjørn Heggem）、沃爾夫（David Møller Wolfe）

中場：奧德加特（Martin Ødegaard，隊長）、博格（Sander Berge）、奧爾斯內斯（Fredrik Aursnes）或 派屈克·貝爾（Patrick Berg）

前鋒：索爾洛特（Alexander Sørloth）、哈蘭德（Erling Haaland）、努薩（Antonio Nusa）

塞內加爾預計先發（陣型：4-2-3-1 或 4-3-3）

守門員：愛德華·門迪（Édouard Mendy）

後衛：迪亞塔（Krépin Diatta）、庫利巴利（Kalidou Koulibaly，隊長）、尼亞卡特（Moussa Niakhaté）、艾爾哈吉·迪烏夫（El Hadji Malick Diouf）

防守中場：巴佩·蓋耶（Pape Gueye）、伊德里薩·蓋耶（Idrissa Gana Gueye）

進攻中場 / 邊鋒：伊斯梅拉·薩爾（Ismaïla Sarr）、拉明·卡馬拉（Lamine Camara）、薩迪奧·馬內（Sadio Mané）

前鋒：尼古拉斯·傑克森（Nicolas Jackson）

挪威VS塞內加爾之戰亮點與結果預測

兩隊整體實力相當接近，世界排名差距在10名內，挪威在進攻效率上略佔優勢，但塞內加爾具備更強的身體對抗與退無可退的拼搶戰意。平局（1：1）或挪威微幅佔優（2：1）是目前外界最主流的賽果預測。

2026世界盃挪威國家隊球員名單

守門員（Goalkeepers）
尼蘭德（Ørjan Haskjold Nyland）- 塞維利亞（西班牙）

塞爾維克（Egil Selvik）- 豪格松（挪威）

湯維克（Sander Tangvik）- 羅森博格（挪威）

後衛（Defenders）
阿熱（Kristoffer Vassbakk Ajer）- 布倫特福德（英格蘭）

奧斯蒂加德（Leo Skiri Østigård）- 雷恩（法國）

賴爾森（Julian Ryerson）- 多特蒙德（德國）

沃爾夫（David Møller Wolfe）- 阿爾克馬爾（荷蘭）

赫格姆（Torbjørn Heggem）- 西布朗（英格蘭）

佩德森（Marcus Holmgren Pedersen）- 薩索羅（義大利）

比約爾肯（Fredrik André Bjørkan）- 博多格林特（挪威）

蘭加斯（Sondre Langås）- 維京（挪威）

法爾切納（Henrik Falchener）- 桑德菲奧德（挪威）

中場（Midfielders）
奧德加特（Martin Ødegaard）- 隊長 / 阿仙奴（英格蘭）

博格（Sander Berge）- 伯恩利（英格蘭）

奧爾斯內斯（Fredrik Aursnes）- 本菲卡（葡萄牙）

帕特里克·貝爾（Patrick Berg）- 博多格林特（挪威）

鮑勃（Oscar Bobb）- 曼城（英格蘭）

努薩（Antonio Nusa）- 布魯日（比利時）

索斯特維特（Kristian Thorstvedt）- 薩索羅（義大利）

托斯比（Morten Thorsby）- 熱那亞（義大利）

薛爾德魯普（Andreas Schjelderup）- 本菲卡（葡萄牙）

豪格（Jens Petter Hauge）- 博多格林特（挪威）

阿斯高（Thelonious Aasgaard）- 維岡競技（英格蘭）

前鋒（Forwards）
艾寧·哈蘭德（Erling Haaland）- 曼城（英格蘭）

索爾洛特（Alexander Sørloth）- 馬德里競技（西班牙）

斯特蘭德·拉爾森（Jørgen Strand Larsen）- 伍爾弗漢普頓流浪者（英格蘭）

2026世界盃塞內加爾國家隊球員名單

守門員（Goalkeepers）
愛德華·門迪（Édouard Mendy）- 吉達國民（沙烏地阿拉伯）

莫里·迪奧（Mory Diaw）- 勒哈費爾（法國）

葉凡·迪奧夫（Yehvann Diouf）- 尼斯（法國）

後衛（Defenders）
卡利杜·庫利巴利（Kalidou Koulibaly）- 隊長 / 利雅德新月（沙烏地阿拉伯）

穆薩·尼亞卡特（Moussa Niakhaté）- 里昂（法國）

馬馬杜·薩爾（Mamadou Sarr）- 切爾西（英格蘭）

阿卜杜拉耶·塞克（Abdoulaye Seck）- 海法馬卡比（以色列）

伊斯梅爾·雅各布斯（Ismail Jakobs）- 加拉塔薩雷（土耳其）

埃爾哈吉·馬利克·迪烏夫（El Hadji Malick Diouf）- 西布朗（英格蘭）

安東尼·門迪（Antoine Mendy）- 尼斯（法國）

克雷平·迪亞塔（Krépin Diatta）- 摩納哥（法國）

中場（Midfielders）
伊德里薩·蓋耶（Idrissa Gana Gueye）- 埃弗頓（英格蘭）

帕佩·蓋耶（Pape Gueye）- 比利亞雷亞爾（西班牙）

帕佩·馬塔爾·薩爾（Pape Matar Sarr）- 熱刺（英格蘭）

拉明·卡馬拉（Lamine Camara）- 摩納哥（法國）

哈比卜·迪亞拉（Habib Diarra）- 新特蘭（英格蘭）

帕特·西斯（Pathé Ciss）- 巴列卡諾（西班牙）

巴拉·薩波科·恩迪亞耶（Bara Sapoko Ndiaye）- 拜仁慕尼黑（德國）

前鋒（Forwards）
薩迪奧·馬內（Sadio Mané）- 利雅德勝利（沙烏地阿拉伯）

伊斯梅拉·薩爾（Ismaïla Sarr）- 水晶宮（英格蘭）

尼古拉斯·傑克森（Nicolas Jackson）- 切爾西（英格蘭）

伊利曼·恩迪亞耶（Iliman Ndiaye）- 埃弗頓（英格蘭）

班巴·迪恩（Bamba Dieng）- 洛里昂（法國）

阿薩恩·迪奧（Assane Diao）- 科莫（義大利）

伊布拉欣·姆巴耶（Ibrahim Mbaye）- 巴黎聖日耳曼（法國）

謝里夫·恩迪亞耶（Cherif Ndiaye）- 薩姆松體育（土耳其）

2026世界盃I組賽程表

比賽日期 比賽時間 對戰組合
6月17日（三） 03:00 法國3：1塞內加爾
6月17日（三） 06:00 挪威4：1伊拉克
6月23日（二） 05:00 法國 vs 伊拉克
6月23日（二） 08:00 挪威 vs 塞內加爾
6月27日（六） 03:00 挪威 vs 法國
6月27日（六） 03:00 塞內加爾 vs 伊拉克
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▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）
▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

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林子翔編輯記者

熱愛運動卻當不了職業運動員，於是走上體育記者一職。
待過傳統報業、雜誌與論壇，再重回網路新媒體，期望透過文字，傳遞更多運動場上的精采時刻。