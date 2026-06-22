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鳳梨釋迦爭議燒 梁文傑：表達失誤

梁文傑買鳳梨釋迦謝罪 陳瑩脫口：少去一次酒店可買很多

陸委會副主委梁文傑日前提及鳳梨釋迦稱，「鳳梨釋迦是台灣人幾乎不吃、完全仰中共鼻息的農產品」引發熱議，對此同黨籍在地立委陳瑩今（22）日特別邀請梁文傑吃從台東空運而來的鳳梨釋迦冰棒，並直言那些話傷到農民的心，因此希望副主委具體行動表示歉意，來採購冰棒與加工品等，更脫口稱「少去一次酒店就可以買很多釋迦」，而梁文傑也當場允諾要購買鳳梨釋迦冰棒，此外年底產季再買一百箱作為年節禮品。對於梁文傑發言引發爭議，陳瑩今日特別邀請梁文傑品嚐從台東空運的冰棒，陳瑩表示自己要為農民表達抗議，其實台灣人喜歡吃鳳梨釋迦的人也不少，自己就很愛吃，所以講的那些話傷到農民的心，大家聽到都覺得很「袂爽快」，所以今天帶冰棒給大家品嚐，也希望副主委以具體行動表示歉意，像是採購冰棒或加工品等。梁文傑解釋，整件事情是語言表達失誤，說台灣人幾乎不吃，應該要表達的是吃得很少，這兩句話讓人感受不一樣，所以這部分要跟農民與愛吃的人表達歉意，要說的應該是這是比較小眾的水果，但希望能夠跟火龍果一樣，變成走進台灣人生活的水果，希望鳳梨釋迦有一天能夠發展成這樣，不需要仰賴對岸的善意，如果這次事件引起很多人對鳳梨釋迦興趣，造成熱銷，那就算是好的結果，陳瑩也說，鳳梨釋迦糾每一顆都是農民的心血，副主委說台灣人吃得比較少沒有舒服到哪裡去，應該要說大部分都是外銷所以吃不到，並詢問梁文傑要買多少鳳梨釋迦的冰棒，而對方詢問一包單價多少，陳瑩脫口說，「少去一次酒店就可以買很多釋迦」。梁文傑當場允諾要購買200包共100支鳳梨釋迦冰棒，此外年底產季再買100箱作為年節禮品。