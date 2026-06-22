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中華郵政董事長王國材今（22）日兩個月內，再度發給全體同仁一封信，並以「人力鬆綁力求開源是當務之急」為題表示，今年經由年度職階人員考試及三次額外加考，將進用1812人，加速補足人力缺口，讓人力不足問題盡早解決。王國材表示，今年3月6日起，用近3個月的時間，第二次走訪全國19個責任中心局傾聽各局聲音，各局都提到人力不足、用人緊縮的課題，深刻感受到第一線同仁肩負的工作壓力。也聽見企業工會林理事長及各分會理事長針對人力不足，不斷爭取改善的強烈訴求。為解決各局人力問題，公司將調整年度績效評分標準，落實鬆綁用人費用以補足外勤人力，並暫緩用工作點收回窗口名額及調降各支局局級，讓同仁在合理負荷下安心工作。王國材說，自己上任即主張：開源是公司轉型最重要的方向，不能只著重在不合理的節流。對於現員不足問題，今年經由年度職階人員考試及三次額外加考，將進用1812人，加速補足人力缺口，讓人力不足問題盡早解決。他指出，「中華郵政為確保永續經營，必須在新趨勢中不斷升級應變，感謝每一位同仁在公司轉型中，仍堅守各自崗位全力付出，因為您們的貢獻,今年仍延續去年經營績效，將會有亮麗的成績單。讓我們一起完成人力補足及開源的任務。」