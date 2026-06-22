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盧秀燕：重點是台美合作與產業交流

台中市長盧秀燕近來南北奔波積極為藍綠參選人輔選，外界解讀她去年拒選黨主席導致聲勢暴跌後，努力想拉抬「藍營一姐」聲勢，昨天上午她與立法院長韓國瑜一同出席南投縣長許淑華父親的告別式，傍晚又指派副市長鄭照新為訪美的韓國瑜等人送機，被媒體指「盧韓聯盟」成形。對此盧秀燕表示，此次出訪是台美重要的國會外交，她希望能順利成功，並加強無人機等產業的合作。盧秀燕、韓國瑜、鄭麗文與蔣萬安近來被稱為國民黨的四顆太陽，昨天韓國瑜率跨黨團立委訪美，除了立法院副院長江啟臣親自送機，盧秀燕指派副市長鄭照新到場，江啟臣是鄭照新的大學老師，韓國瑜是鄭照新的前老闆，有媒體解讀這畫面代表「盧韓聯盟」成形。盧秀燕今（22）日出席南興國民中學及南興國民小學第一期校舍落成暨第二期校舍動土典禮，活動後受訪時表示，韓國瑜應美國國會的邀請，代表立法院到美國訪問，是很重要的國會外交。她昨天早上才與韓國瑜碰面，晚上請鄭照新送機，代表對韓國瑜及訪團的祝福，希望此行順利成功。她指出這次出訪不只是重要的國會外交，更希望鞏固台美情誼。台中是晶片城市、無人機城市，更是精密機械、光學以及航太的城市，這些產業的發展對於台中市影響大。韓國瑜此次出訪要參觀台積電，希望對於台積電等晶片、半導體，或者是未來的無人機產業，美台都能加強交流合作，也希望國家、台中市的經濟能夠更好。