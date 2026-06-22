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▲夏宇禾（右）久違回歸台八，一出場就氣勢驚人。（圖／三立提供）

三立台灣台八點檔《百味人生》劇情持續升溫，近期夏宇禾驚喜回歸，再度掀起新一波身世之謎。她在劇中飾演柯繁星，是柯豐祿與郭淑媛的親生女兒，當年出生就被調換身分，因病自幼被父親祕密安置治療，多年來透過父親口中活在青艾（大牙飾）的人生裡，更將青艾視為自己的另一種人生。被問到感情狀態時，夏宇禾也大方鬆口，坦言目前確實有正在認識中的對象。被問到感情狀態時，夏宇禾也大方鬆口，坦言目前確實有正在認識中的對象，「有交往中的朋友，還在認識階段。」一句話讓現場瞬間充滿粉紅泡泡，也讓粉絲相當關注她的感情新進展。儘管對未來仍持續思考人生規劃，但夏宇禾始終沒有忘記演員初心。她感性表示：「演戲是一件很過癮的事情，可以體驗不同的人生。」也希望未來能找到更穩定的生活方式，讓演戲保有熱愛，而不是壓力。夏宇禾一出場就氣勢驚人， 她笑說第一天進劇組幾乎和全世界吵架，「不能輸啊！因為我記得青艾當初也蠻兇狠的。」全新角色設定也讓觀眾相當買單，對於網友好評，夏宇禾坦言自己其實很少看留言，「八點檔壓力很大，看評論壓力更大，所以我會盡量避免。」但一聽到大家給予好評，仍讓她相當感動。夏宇禾透露自己幾乎是在兩天前才接到通知，根本沒有太多準備時間，但回到熟悉的攝影棚卻充滿歸屬感。為了快速背台詞，夏宇禾也分享自己的獨門秘訣，就是把自己關進小空間狂唸劇本。「我會躲進廁所或更衣室，一直唸一直唸。」她笑說，如果有人在廁所聽到隔壁傳來碎碎念，不用懷疑，很可能就是演員正在背台詞。除了拍戲，夏宇禾近年也積極經營自媒體與海外合作，常飛往香港、韓國等地接案，笑稱根本是「邊旅遊邊工作」。她表示，這種工作模式讓自己體驗到不同人生，也為未來職涯開啟更多可能性。而她的強項是女性保養品，夏宇禾笑說因為自己有個習慣，無論再晚都要將所有保養做完，「這樣做保養品直播主才有說服力。」