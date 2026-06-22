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中鋼今（22）日公布5月自結合併營收及稅前損益，營收299.55億元，稅前淨利13.54億元。中鋼指出，5月稅前淨利增加，主要是鋼鐵業銷售單位毛利較上月增加，跟去年同期相比鋼鐵業銷售數量及單位毛利增加，也讓營業利益增加。中鋼今年前5月營收合併營業收入 1,400.09億元、合併營業利益15.27億元、合併稅前淨利8.73億元。鋼品銷售量5月則為67萬3,561公噸、今年累積320.92萬公噸。中鋼指出，中東戰事影響能源供給，推升大宗商品成本，國際貨幣基金組織（IMF）微幅下修今年全球經濟成長率至3.1%。國內則仍展現高度經濟韌性，全球科技供應鏈需求強勁持續拉動出口，連帶帶動傳產外銷接單成長。在鋼鐵方面，中國大陸落實粗鋼減產並管制鋼材出口，致今年前四月粗鋼產量同比下滑4.1%，鋼材出口量下滑9.7%，美伊戰事導致伊朗鋼廠減產因而出口銳減，供應面限縮帶動第二季國際鋼價大幅上漲。近期國際行情則在漲多後進入高檔盤整分歧局面。