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Spotify是隱藏容量殺手！他清快取「多20GB」傻眼：快檢查

Spotify快取清除方法

▲一名Spotify用戶近日分享清理快取經驗，手機釋出8GB空間、電腦更清掉20GB資料，貼文曝光後掀起熱議。（圖／記者賴禹妡翻攝）

Spotify快取超肥！一票人實測有感：手機容量變好多

▲Spotify提供手機與電腦版快取清除功能，若經常下載音樂或收聽高音質內容，定期整理確實有助於騰出更多儲存空間。（圖／美聯社／達志影像）

手機容量不足是不少人共同困擾，近日有網友分享，只要定期清除Spotify快取資料，就有機會一次釋放大量儲存空間，他透露自己手機清出8GB、電腦更清出20GB，立即引發網友跟風檢查。許多人實測後驚呼，原來長期累積的快取資料比想像中龐大，有人甚至一次清出近20GB空間，直呼根本是隱藏版容量殺手。一名網友在Threads發文提醒，「如果你是Spotify使用者，請記得定期清一下快取，尤其是聽無損。」他表示，自己最近整理裝置儲存空間時，發現Spotify累積不少快取資料，最後手機成功清除8GB，電腦則清出20GB，並同步分享實際操作畫面供其他人參考。貼文曝光後，不少網友立刻跟著檢查自己的裝置，結果發現快取資料遠比預期還要驚人，「電腦快炸掉剛好滑到這篇…感謝版主，清掉了差不多20GB」、「路人感謝你，清了8G手機終於可以拍照了」、「我清完之後電腦C槽直接從剩4GB變剩20GB」、「感謝提醒，我的超肥12G」、「剛剛把20GB清掉了，太扯。」另外也有不少長期使用Spotify的用戶分享經驗，「真的超多，我也是前陣子才發現，不過手機容量還夠就想說不清了」、「上次發現之後就會定時清」、「真的，使用久了檔案都變很大」。但也有人提醒，「如果容量夠不需要清快取，這樣在網路不好的地方載入歌曲要花很久的時間，聽到一半還會卡。」《NOWNEWS》記者也實際測試Spotify快取功能。雖然個人已使用約5、6年時間，但檢查後發現累積的快取資料並沒有網友分享的那麼多，推測可能與平時有定期清理手機快取和系統垃圾檔案有關，因此清除前後差異相對有限。不過對於經常使用Spotify、長時間下載歌曲，或習慣收聽高音質音樂的用戶來說，快取資料確實有可能在不知不覺間占據大量儲存空間。若近期發現手機或電腦容量不足，不妨透過清除Spotify快取功能檢查看看，或許能一次釋放出不少空間，讓惱人的「容量怪獸」暫時消失。