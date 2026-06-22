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▲（左起）衣宸、希希、怡琪都曾被割頸汶汶的狂粉在貼文中點名。（圖／翻攝自衣宸IG@angelia17_00、希希IG@cc.cece01、怡琪IG@ichi.527）

▲割頸汶汶的52歲的許姓男子，曾在上個月透露買了大量周邊，還在文中點名汶汶、衣宸、希希、怡琪。（圖／翻攝自IG）

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員汶汶，在20日下午參加棚拍活動時，遭一名52歲的狂粉許姓男子持刀割傷頸部，所幸緊急送醫開刀治療後，目前沒有生命危險。但不料這位狂粉的目標似乎不只是汶汶一人，有網友翻出他在上個月曾發文透露周邊都要買整箱，才會搶先收到貨，還點了除了汶汶的其他3人，也就是衣宸、希希、怡琪，還對衣宸說：「妳的我一次訂整套，應該算對妳有交代吧？」還提到遵守承諾等，被認為語氣聽起來相當執著不尋常。這位狂粉在攻擊汶汶後，他的社群也火速被翻出，有網友發現他在上個月時，發過買周邊的明細，裡面除了汶汶外，還有衣宸、希希、怡琪。該名男子在貼文中表示第一張訂單一定要訂整箱，才會由工廠直送，「比別人早一步收到。」還透露這次肖像球一次買了大全套，「一次買齊今年有報到任何PS的簽名會就可以直接去參加，不再需要到處去求人收女孩周邊了。」接著他先點名汶汶，「我之前就已經承諾過妳，而承諾就是承諾，只要是承諾過的事情，無論如何都一定要做到，那不只是Promise，而是Commitment。」還用了更具責任意味的單字「Commitment」。再來許姓男子點名衣宸：「後天連續兩天都會見面，妳的我一次訂整套應該算對妳有交代吧？」下一個則是希希，「妳在限動說有預購妳商品的都可以參加專屬活動，那我這樣應該也可以參加吧？」最後他點名怡琪，表示對方在預購第一天發限動說無論何處，只要看到自己擋泥板，就會放一個三眼怪在上面，「所以等我收到妳的擋泥板，就會固定將它掛在脖子上到洲際巡迴，然後等著被妳看到收妳給的三眼怪。」但許姓男子表示不用給自己三眼怪，要求怡琪直接把三眼怪給汶汶，「我知道她很喜歡，而我之所以會買妳的擋泥板，就只是為了想要幫她收妳給的三眼怪。」而他被翻到過往曾點名多位中信啦啦隊成員，還買了大量周邊，加上文中語氣透露對女孩們滿滿的執著，也讓粉絲們都感到非常擔心害怕，擔心啦啦隊成員們之後的人身安全。目前許姓男子被士林地院裁定羈押後，全案持續偵辦中。