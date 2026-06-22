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Netflix韓劇《鐵拳教育》近期橫掃全球排行榜，不少觀眾追劇時都被金武烈飾演的「羅華振」圈粉，近日有網友分享，自己追劇時意外發現金武烈的手部特寫中，掌紋清晰到不可思議，忍不住截圖丟給ChatGPT分析手相，結果獲得了「實力派演員」的高評價，直呼「實在太準了！」一名網友透露自己看《鐵拳教育》時，意外看到男主角掌紋很清楚的手，基於好奇心將截圖丟給了ChatGPT，問了AI：「如果這個人進演藝圈，會發展得好嗎？」沒想到竟然獲得了超讚評價。從網友公開的畫面可見，ChatGPT針對掌紋分析後，給出「演藝潛力7.5至8分」的評價，認為這類型的人比起靠外貌瞬間爆紅，更傾向透過實力與作品慢慢累積口碑與人氣，還指出金武烈觀察力強、情感細膩等特質，同時具備一定的舞台魅力與表現慾，能夠透過作品讓觀眾留下深刻印象。除了給出高分之外，ChatGPT也列出適合的發展方向，包括演員、主持人等工作，並特別點出，比起於偶像路線，更適合走故事型、實力派藝人的發展模式，由於分析內容與金武烈的演藝生涯高度吻合，讓不少網友笑說：「實在是太準了！」事實上，金武烈近期憑藉《鐵拳教育》迎來出道15年來的事業高峰，他在劇中飾演教權保護局成員羅華振，以強烈存在感和細膩演技獲得觀眾一致好評，劇集更連續兩週登上Netflix全球非英語影集排行榜冠軍。如今連掌紋都意外成為話題，也被網友笑稱是：「ChatGPT認證的超級實力派。」