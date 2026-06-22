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▲楊紫（右）與李現（左）演出的《國色芳華》，多次稱霸全台中國劇榜榜首。（圖／八大電視提供）

楊紫與李現合作演出中國劇《國色芳華》大受好評之後再度合作二部曲《錦繡芳華》，話題依然不斷。劇中兩人的感情逐漸加速升溫，李現表示，《錦繡芳華》中他飾演的「蔣長揚」在事業線更加清楚外，與楊紫的角色何惟芳感情關係也變得更加豐富，提到劇情有些片段他在配音時，自己都忍不住感到害羞，包括洗鴛鴦浴、新婚洞房，甚至吻戲拍了17次，種種橋段讓劇迷大呼滿足。楊紫、李現主演的古裝大戲《國色芳華》播出後獲全台女性觀眾青睞，多次稱霸全台中國劇榜榜首，兩人續作《錦繡芳華》將於明（23）日晚間9點接棒登場。《國色芳華》楊紫與李現的感情互動令劇迷大呼不過癮，這次他們在《錦繡芳華》的吻戲竟高達17場，從新婚圓房、鴛鴦浴甚至令粉絲心碎的夢中之吻等等，一次滿足粉絲的期待。而戲外兩人的互動同樣逗趣，在拍攝《錦繡芳華》時氣候高溫炎熱，楊紫見到李現穿著短袖T-shirt、腳踩拖鞋，模樣十分隨性。楊紫笑指對方看起來蠻憨厚的，心想，「怎麼會愛上他呢？」但她隨後補充，李現身上有一股讓人安心的正能量，「就是一個很好的人。」面對好友的調侃，李現則無奈回應，「40度高溫不穿拖鞋，不然要穿什麼啊？」展現兩人多年好友的好默契。