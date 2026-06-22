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▲纖享樂梅漬小番茄在7-11超商及網路通路熱銷，深受消費者喜愛。（圖／翻攝畫面）

▲纖享樂梅漬小番茄罐頭，可常溫保存、即開即食，四季都能享用。（圖／翻攝畫面）

主打飽滿多汁、酸甜平衡，帶來接近新鮮番茄的口感體驗的「纖享樂梅漬小番茄」罐頭是棠品居旗下商品，受到許多家庭喜愛，也是超商隱藏版美食。打破一般人對罐頭食物容易走味、吃起來口感軟爛的刻板印象，纖享樂梅漬小番茄蘊含了一位爸爸對女兒的愛，透過研發團隊不斷調配比例、口味，終於催生出大人、小孩都讚不絕口的開胃小點。獨家專業製程製作，嚴選新鮮小番茄，獨家去皮技術保有番茄良好口感與質地，再以黃金比例調製，搭配特殊保鮮工藝、高溫殺菌及無添加防腐劑，保留番茄自然風味。免去消費者自行醃製的繁複工序，開罐即可享用，入口酸甜爽脆，展現經典梅漬小番茄風味。棠品居擁有獨家鮮果鎖汁加工技術，今年初推出纖享樂梅漬小番茄，在7-11超商及momo、PChome、蝦皮等網路通路販售後，累計熱銷超過20萬瓶，成為不少消費者關注的超商美食。適合全年齡層，有爸媽買來給小孩當零食、點心，也有人買來作為長輩的開胃小點，以及高級餐廳、居酒屋買來當作開胃菜，也是海外工作者方便攜帶的家鄉味，不只番茄「涮嘴」，就連整罐湯汁加入氣泡水、冰塊，即可變身番茄氣泡飲。纖享樂梅漬小番茄將於6月24日至27日在台北國際食品展亮相，在世貿一館（編號a0546）展出。除提供現場試吃外，也將準備產品贈送民眾品嚐，業者表示，希望透過食品展讓更多人認識品牌與產品，並期許一年內能讓每100位台灣民眾中，就有5位品嚐過纖享樂梅漬小番茄。業者指出，棠品居克服時空環境、保存難題，把餐桌上的美味開胃點心，變成常溫保存、即開即食、四季都能享用的美味，2026年下半年佈局進軍海外市場之際，也滿心期待藉由食品展持續拓展國內通路，讓好產品被更多人看見與品嚐，進而從台灣走向全世界。