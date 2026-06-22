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預測一：阿根廷零封完：阿根廷3：0勝

📍預測二：奧地利強力反撲：阿根廷2：1勝

2026年FIFA世界盃決賽路演戰火蔓延，J組迎來最關鍵的龍頭爭奪戰。衛冕軍阿根廷將於台灣時間23日凌晨1點（當地時間22日晚間6點），在美國德州阿靈頓的AT&T體育場交手歐洲勁旅奧地利。兩隊在首輪均拿下3分積分，此役勝者將能近乎鎖定32強淘汰賽席次。外界與足壇專家普遍看好實力頂尖的阿根廷能順利過關，球王梅西本場比賽再進一球就能成為世足賽史進球王，預測他將有望成為2隊打進第一顆進球的球員。阿根廷在小組首輪賽事中，憑藉隊長梅西（Lionel Messi）大演帽子戲法，以3：0輕鬆橫掃阿爾及利亞，不僅展現了強大的進攻火力，防線更讓對手全場零射正。這3顆進球讓38歲的梅西在世界盃生涯累積進球數達到16球，正式追平德國傳奇前鋒克洛澤（Miroslav Klose）。這意味著在本場對陣奧地利的比賽中，梅西只要再進1球，就能獨享世界盃歷史進球王的至高榮耀。反觀奧地利，雖然首戰以3：1擊敗首度參賽的約旦，迎來他們自1990年以來的世界盃首勝，結束長達28年的世界盃正賽荒。不過這場勝利贏得並不如比分顯現得輕鬆，奧地利直到比賽最後15分鐘才靠著對手的烏龍球與老將阿瑙托維奇（Marko Arnautovic）在傷停補時的點球罰進，才艱難鎖定勝局。針對這場J組焦點大戰，多位國際運動運彩專家與媒體均給出了明確的預測，普遍認為阿根廷控制比賽局面的能力更勝一籌。專家安東尼·諾蘭（Anthony Nolan）指出，阿根廷在過去5場國際賽中狂轟15球僅丟1球，展現了極其恐怖的防守穩定度，近15場比賽更有11場零封對手。考慮到奧地利在面對約旦時防線曾出現動搖，面對羅梅羅（Cristian Romero）與利桑德羅·馬丁內斯（Lisandro Martinez）組成的阿根廷鐵壁防線，奧地利恐難破門。：阿根廷獨贏且全場總進球數低於3.5球（賠率2.20）：梅西在比賽任何時間進球（賠率2.00）：梅西踢進全場第1顆進球（賠率4.33）《體育新聞》（The Sporting News）專家亞歷克斯·勞斯（Alex Lawes）則認為，雖然阿根廷實力明顯佔優，但奧地利主帥朗尼克（Ralf Rangnick）是一位戰術極其嚴謹的教頭，預計會採用極具侵略性的前場壓迫與人盯人戰術來限制梅西，並透過反擊製造威脅，因此奧地利有機會攻破阿根廷大門。：阿根廷單隊進球數大於或等於2球（賠率3/4）：奧地利中場萊默爾（Konrad Laimer）被判黃牌（賠率13/5）。專家預期他將被賦予全場盯防梅西的重任，得牌機率極高。：奧地利施密德（Romano Schmid）至少1次射正（賠率3/1）；阿根廷前鋒阿爾瓦雷斯（Julian Alvarez）至少1次射正（賠率1/2）。阿根廷（4-3-3）：E·馬丁內斯；梅迪納、利桑德羅·馬丁內斯、羅梅羅、莫利納；恩佐·費爾南德斯、麥克·阿利斯特、德保羅；尼古拉斯·岡薩雷斯、胡利安·阿爾瓦雷斯、梅西。奧地利（4-2-3-1）：A·施拉格爾；姆韋內、林哈特、阿拉巴、萊默爾；X·施拉格爾、塞瓦爾德；施密德、格雷戈里奇、薩比策；阿瑙托維奇。目前各大博彩機構給出的賠率中，阿根廷獨贏賠率普遍落在4/7或1/2左右，屬於絕對熱門。這場世紀大戰究竟是阿根廷順利收下淘汰賽門票、梅西登基歷史第一人，還是奧地利能用團隊球風爆冷逼平衛冕軍，今晚就將揭曉。