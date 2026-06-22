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三星稱霸逾25年 韓國科技版圖迎重大變革

今年股價暴漲逾340% AI題材成最大推手

業務布局差異 市場給予不同成長評價

納入優先股後仍領先 三星集團尚保市值優勢

受惠人工智慧（AI）熱潮帶動高階記憶體需求暴增，韓國半導體大廠海力士（SK hynix）股價22日盤中大幅走高，市值一度超越三星電子（Samsung Electronics），登上韓國KOSPI指數市值龍頭寶座，結束三星電子長達25年7個月的霸主地位，成為韓國股市歷史性的一刻。根據韓聯社報導，韓國交易所（KRX）資料，截至22日下午12時51分，SK海力士市值達2084.65兆韓元，超越三星電子的2084.20兆韓元，領先約4561億韓元，正式躍居韓股市值第一。三星電子自1999年7月29日首度登上市值冠軍後，雖曾短暫出現排名波動，但自2000年11月21日起便穩居韓國上市公司市值榜首，至今超過25年未曾被超越。此次SK海力士成功登頂，也象徵韓國科技產業版圖出現重大變化。市場分析指出，身為韓國股市「雙雄」的三星電子與SK海力士，同樣受惠於AI革命帶來的半導體需求爆發，但SK海力士在AI核心零組件領域布局更具優勢，尤其是高頻寬記憶體（HBM）市場占據領先地位，成為全球AI伺服器與加速器不可或缺的關鍵供應商。22日盤中，SK海力士股價大漲5.82%，相較之下三星電子僅上漲0.71%，進一步拉開兩家公司市值差距。若從今年以來的股價表現來看，三星電子累計漲幅約197.7%，已屬亮眼；但SK海力士同期暴漲341.9%，漲勢更為驚人，成為推動市值超車的主要原因。分析師認為，AI投資熱潮席捲全球資本市場，資金高度集中於半導體產業，而SK海力士業務結構相對聚焦於記憶體與AI相關晶片，因此能更直接享受AI浪潮帶來的成長紅利。反觀三星電子除了半導體業務外，還涵蓋智慧手機、家電、顯示器等多元事業，雖然經營版圖龐大，但也使其無法像SK海力士一樣完整反映市場對AI半導體的高度期待。此外，市場對SK海力士赴美上市的預期，也被視為推升股價的重要因素之一。公司今年3月已向美國證券交易委員會（SEC）提交ADR（美國存託憑證）上市申請文件（Form F-1），外界普遍預期最快今年下半年完成掛牌。ADR可讓海外企業股票在美國市場交易，有助提升全球投資人參與度與資金流動性，因此被視為SK海力士進一步拓展國際資本市場的重要里程碑。不過若將三星電子優先股納入計算，三星集團仍保有市值優勢。目前三星電子普通股與優先股合計市值約2268.2兆韓元，仍高於SK海力士的2084.6兆韓元，約為後者的109%。市場人士指出，此次市值排名易主不僅反映AI時代下半導體產業的重要性，也凸顯高頻寬記憶體在全球AI基礎建設中的戰略地位。未來隨著AI伺服器、資料中心與大型語言模型需求持續攀升，SK海力士與三星電子之間的競爭態勢，將成為全球科技產業關注焦點。