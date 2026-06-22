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台股今（22）日瘋狂噴出，開盤跳空一舉攻破47000點大關，盤中狂飆超過1400點，最高來到47871.19點，截至午盤漲逾1300點，終場以47741.51點作收，再度刷新收盤紀錄，大漲1276.31點，也創下史上單日第8大漲點；台積電收盤強漲100元，收盤價2510元也創出新天價。櫃買指數收盤上漲6.44點，報453.5點。權值股漲跌不一，台積電收盤大漲100元，報收2510元；鴻海平盤收268.5元；台達電平盤收2150元；廣達上漲4元，報380元；聯發科上漲75元，報4465元；富邦金上漲0.5元，報138.5元。盤面上，強勢族群主要由半導體成熟製程、記憶體、封測，以及PCB、CCL領軍，且多個板塊出現大規模「集體亮燈漲停」的罕見奇觀。資金今日大舉湧入基期相對較低的成熟製程與相關集團股，爆發補漲潮。聯電開盤不久即跳空鎖住漲停，衝上160元；力積電同樣強攻漲停，收在81.6元；世界也亮燈漲停，創下新高突破190元。而矽統、智原因聯電集團旗下個股同步點火，連袂攻下漲停板。美光股價飆漲，加上市場看好第二、三季記憶體合約價持續走揚，記憶體晶片與封測成為今日吸金大戶。南亞科午盤衝上漲停板，收盤鎖死在505元，創下歷史新天價；旺宏同樣漲停，改寫歷史新高價185.5元，而南茂早盤強鎖漲停，收在114元。封測龍頭與光電傳輸題材維持極高熱度。日月光投控盤中直奔漲停板，創下 674元歷史新高；汎銓股價突破600元大關，最高點站上619元，收漲逾7%；嘉基積開盤即一字漲停鎖在518元。銅箔基板與高階板材供給吃緊，帶動楠梓電受今日也一字漲停鎖死在226元新高。欣興早盤亦大漲近8%，收盤漲勢收斂漲逾3%。相較於電子股的全面高歌猛進，金融股今日表現較弱，營建族群也因政策雜音與多方觀望情緒籠罩，冠德、達麗、永信建等一線營建股皆出現明顯賣壓，呈現強烈的「資金排擠效應」。台股今日漲幅前十名分別為正文、盛群、川寶、凱鈺、聯茂、正達、順德、強茂、建榮、增你強。成交量前十排名則為群創、華邦電、主動統一升級50、彩晶、友達、元大台灣50正2、元大台灣50反1、主動統一台股增長、主動富邦台灣龍耀、台玻。