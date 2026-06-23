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賣場西瓜「多送一顆小番茄」！原因曝光全場長知識

▲許多賣家都會包保鮮膜販售西瓜，但原PO在韓國賣場卻發現上面多了一顆小番茄。（圖／記者徐銘穗攝）

西瓜包保鮮膜恐害細菌暴增！正確保鮮法一次看

切開後的西瓜該如何正確保存：

▲專家提醒，切開的西瓜保存方式比包不包保鮮膜更重要，若處理不當仍可能產生細菌與影響風味。（示意圖／取自unsplash）

有民眾在韓國賣場發現，販售中的半顆西瓜除了包覆保鮮膜外，還特別在表面放上一顆小蕃茄，讓保鮮膜不會直接貼住果肉，原本以為是額外贈送，後來才得知可能與保鮮有關，照片曝光後引起好奇，不少人直呼長知識，連花蓮瓜農都坦言第一次看到這種做法。營養師趙函穎提醒，西瓜與保鮮膜直接接觸未必比較衛生，若保存不當反而可能增加細菌滋生風險，甚至導致西瓜變質。近日有網友在Threads發文分享，自己到韓國旅遊期間，發現賣場販售的半顆西瓜相當特別，除了外層包覆保鮮膜之外，頂部還特地放上一顆小蕃茄，讓保鮮膜呈現微微隆起的模樣。原PO坦言，一開始還以為是店家額外贈送小蕃茄，因此忍不住笑了許久，但後來聽聞這樣做似乎是為了避免保鮮膜直接接觸西瓜果肉，好奇詢問：「有人知道嗎！」貼文曝光後立刻引發討論，不少網友直呼相當新奇，「好酷耶，長知識了」、「這不錯欸，不然每一次都吃到保鮮膜味」、「好像西瓜長了抖宅的感覺」、「也可以避免白目的人指戳西瓜…戳完不買」、「我媽都會插一根叉子再用保鮮膜」。留言區甚至釣出花蓮瓜農現身回覆表示：「這一招連我們瓜農都不知道。」他指出，平時都會建議客人以保鮮膜包覆西瓜，原因在於西瓜只要接觸空氣就容易氧化，而暴露在空氣中的果肉表層，通常顏色會變得更加鮮紅，也較容易出現酸味。瓜農進一步說明，若是已經切開並放入冰箱冷藏的西瓜，之後要再次食用時，通常都會建議先將最外層薄薄削掉一層，避免吃到可能帶有微酸風味的部分。他也坦言：「至於小蕃茄為什麼放在西瓜上面再包膜…我個人比較接受避免西瓜被人家戳洞這個說法，真的會有太多人會去按壓切片的西瓜表層了」。事實上，營養師趙函穎過去接受媒體訪問時曾提到，西瓜覆蓋保鮮膜後，細菌數量未必會減少，甚至可能增加。原因可能來自切水果時沾附在刀具、器皿上的細菌，或保鮮膜產生破損所造成的污染。譚敦慈則建議，民眾將西瓜買回家後應先做好「前處理」，最好先削除與保鮮膜接觸的薄薄一層果肉，再切塊放入保鮮盒冷藏。切開後的西瓜最好在24小時內食用完畢，可有效降低細菌滋生機率。若無法一次吃完，應儘快放入冰箱冷藏，避免因放置過久增加污染風險。若西瓜表面已覆蓋保鮮膜，建議先將保鮮膜移除，因為累積的濕氣容易成為細菌繁殖環境。之後可將最外層果肉削除，再改放入乾淨保鮮盒保存。食用剩餘西瓜時，應避免直接以手部或使用過的湯匙挖取。建議使用乾淨餐具取食，並將剩餘部分妥善密封後再放回冰箱，以減少唾液及細菌造成的交叉污染。切開的西瓜應盡可能存放於4°C以下的冷藏環境。低溫有助於抑制細菌生長，不過仍應盡早食用完畢，不宜長時間保存。購買西瓜時，若不打算一次吃完整顆，建議選擇當天新鮮切開的產品，並避免購買已長時間暴露於空氣中的切塊西瓜，以降低細菌污染機率。若購買的是整顆西瓜，切開前最好先用乾淨清水將外皮洗淨。如此能減少表面細菌與髒污進入果肉的機會，降低切割過程中的交叉污染風險。