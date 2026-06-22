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爆彰化喬位子碰壁！洪健益：蔡壁如要不到人情才回台中

狠批藍白合是「寄生蟲理念」 ！洪健益：路人甲坐等看笑話

針對近期政壇動態，民進黨台北市議員洪健益今（22）日在政論節目《頭家來開講》中，對國民黨2028年大位角力、美中台局勢及藍白合作進展進行深入剖析。洪健益在節目中火力全開，痛批民眾黨核心人物柯文哲、黃國昌與蔡壁如是在走「寄生蟲模式」，並直言藍白合的最終結果，只會讓國民黨面臨「真心換絕情」的窘境。對於前民眾黨立委蔡壁如高調宣布將深耕台中第一選區（海線）立委選舉，洪健益在節目中直接揭露背後內幕。他指出，蔡壁如先前大動作聲稱要參選彰化縣長、甚至連選舉看板都已經掛了出來，主要原因在於她認為在彰化有空間可以「喬個位子或喬個人情」。然而，彰化當地的民眾黨黨部其實早就與國民黨達成了共識，根本不可能給予蔡壁如提名，甚至反過來要求她不要再添亂。洪健益對此諷刺表示，蔡壁如是因為在彰化「求官不成、求位不成、要人情不成」，在毫無辦法的情況下，才選擇直接折返回到台中第一選區。他直言，台中海線的選民沒那麼爛，蔡壁如拋出選彰化只是個幌子，如今回台中也僅是個藉口。洪健益進一步抨擊，蔡壁如現在的作風與柯文哲、黃國昌完全是一模一樣的「寄生蟲模式」。他詳細拆解其政治軌跡，指黃國昌過去先是寄生於時代力量，等到沒有利用價值了就轉向民眾黨；而現在的民眾黨與柯文哲則是選擇寄生於國民黨，藉由附著在藍營身上來延續自身的政治生命，並換取繼續吵鬧與叫囂的空間，蔡壁如想寄生藍軍的心態也是如出一轍。洪健益更舉具體事例佐證，提到日前黃國昌在活動場合與新北市副市長李四川同台，現場作秀揮舞戰旗，卻沒有依照政治常理將戰旗傳遞給真正要選舉的主角，反而被請下台，這不禁讓人強烈質疑他「到底是幫真還是幫假？」他更合理懷疑，在藍白合作的大場面中，真正真心支持黃國昌的票源恐怕連兩成都不到。對於藍白合未來的演變，洪健益帶著諷刺口吻表示：「藍白合當然我們期待你藍白合啊，因為我們等著看笑話啊！」他示警國民黨，這些寄生者絕非真心想支持藍營，這種「寄生蟲理論」就是先寄生在宿主體內，等到自身被養大之後，就會導致國民黨面臨血管不通、身體細胞產生化學與物理變化的危機。他最後笑稱，自己現在站在路人甲的立場，就是希望藍白陣營繼續亂下去，「反正對我們有利嘛，路遙知馬力，日久就會見人心。」