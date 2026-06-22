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美麗島電子報董事長吳子嘉昨日邀請國民黨新北市長參選人李四川開講，李四川稱對手蘇巧慧是出身政治世家，自己更知道基層家庭的辛苦跟無奈，直呼「不能因為艱苦人沒背景，就糟蹋窮人」引發熱議。對此蘇巧慧競辦回應，李四川陣營參選以來，一直以記者會和新聞稿攻擊蘇巧慧，但卻想創造一個艱苦人的人設，但外界對於一個在小琉球欺凌其他艱苦人的家族、一個出身公務員卻住頂級樓中樓豪宅的李四川，是不是符合大眾對於艱苦人的定義，「就讓民眾去評價」。對於李四川自稱艱苦人一事，蘇巧慧競辦發言人吳思萱表示，李四川陣營參選以來，一直以記者會和新聞稿攻擊蘇巧慧，但卻想創造一個艱苦人的人設。吳思萱說，外界對於一個在小琉球欺凌其他艱苦人的家族、一個出身公務員卻住頂級樓中樓豪宅的李四川，是不是符合大眾對於艱苦人的定義，就讓民眾去評價。吳思萱強調，蘇巧慧團隊會繼續秉持溫暖創新的精神，持續提出政見和政績，維持選戰中的正向力量。