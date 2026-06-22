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檢方打臉「勸架說」 認定蔡晉財下令衝曾家

國際宗教盛事蒙羞！檢求處首謀最高7年6月

上月北港媽祖遶境期間爆發震驚全國的暴力衝突。前國民黨立委、北港朝天宮前董事長曾蔡美佐，凌晨在自家門前遭近50名白衣男子圍毆。事後家屬公開指控，帶頭施暴者之一就是雲林縣議會副議長、現任北港朝天宮董事長蔡咏鍀之子蔡晉財；蔡咏鍀喊冤表示，兒子當時只是到場勸架。雲林地檢署今（22）日偵查終結，將17名涉案人提起公訴，直指蔡晉財為首謀，依聚眾鬥毆等罪嫌求處最高刑度7年6月。這起衝突發生於5月7日北港媽祖遶境期間。當天凌晨4時許，曾蔡美佐位於北港鬧區的住處遭近50名白衣男子闖入，眾人持棍棒、交通錐及不鏽鋼拒馬等器械打砸叫囂，甚至高喊「打乎死」等言語挑釁。混亂過程中，高齡80歲的曾蔡美佐遭推倒重摔，造成腰椎第一節壓迫性骨折，其子曾維斌等4人也受到不同程度傷害，住家及多項財物遭毀損。案發後曾蔡美佐的孫子在網路發文，點名蔡晉財是事件元凶，並稱其為「北港皇太子」，指控平日即劣跡斑斑。對此，蔡咏鍀及其妻、北港鎮民代表會主席黃美蘭公開澄清，強調蔡晉財是到場勸架，並未參與施暴；民眾黨立委蔡春綢也反問外界「影片中有看到我姪子打人嗎？」不過內政部當時強調，不論涉案者背景勢力多大，只要有證據就會依法究辦到底。檢方偵辦期間共傳喚20餘人到案說明，並陸續聲押蔡晉財等多名涉案人獲准。全案今天偵結起訴。根據起訴書內容，蔡晉財得知北港朝天宮董事蔡佳穎率領虎爺轎班行經曾蔡美佐住處時，雙方因停轎參拜問題爆發口角衝突，因此心生不滿，隨即在曾家住處前聚集人馬伺機滋事。檢方指出，蔡晉財隨後在北港鎮文化路、大同路口與曾維斌等人再度發生口角，當場手指曾蔡美佐住處方向怒罵，高喊「就是那間」！指示在場眾人衝向曾家。眾人隨即持鐵製拒馬、三角錐、塑膠椅、木椅及鋁棒等物品攻擊曾維斌等人，並砸毀住宅玻璃門及現場財物，過程中曾蔡美佐遭推擠跌倒受傷。承辦檢察官在起訴書中直言，北港媽祖遶境是享譽國際的重要宗教盛事，每年吸引數十萬信眾參與，原本應是莊嚴祥和的宗教活動，卻因數十名年輕力壯男子在眾目睽睽下闖入老人住處施暴，讓活動蒙上暴力陰影。檢方認為，即便高齡80多歲的曾蔡美佐已跌倒在地，涉案群眾仍恃眾持續攻擊其家人，不僅使宗教盛事淪為聚眾鬥毆現場，更公然挑戰國家公權力與法治秩序，犯行惡劣。因此，檢方對被認定為首謀的蔡晉財，依聚眾鬥毆罪求處最高刑度7年6月；另對14名實際參與施暴者分別求刑7年，2名在場助勢者則各求刑1年。