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熱搜遭全面封鎖！洪健益：鄭麗文被中國、美國放棄

美方迎韓國瑜消「倚美論」 盧秀燕祭策略「聯韓打鄭」

針對國民黨內部的2028大位角力與美中台關係，民進黨台北市議員洪健益今（22）日在政論節目《頭家來開講》中指出，先前訪美的國民黨立委鄭麗文，其政治籌碼與角色已遭到美中雙方質疑，在2028年選舉檯面化之際，鄭麗文恐已陷入全面弱勢。洪健益首先談及鄭麗文在美中兩側的定位轉變。他直言，鄭麗文過去在中國熱搜榜上排名第一，且引以為傲，但現在卻完全遭到熱搜和關鍵字封鎖，這很證明了鄭麗文現在的立場與籌碼，中國對她已經產生了質疑，甚至面臨「質變」。洪健益進一步分析，鄭麗文從政治的角度談科學，完了談不動了又去談「玄學」，導致現在連國家安全局、國務院也不知道。因此他個人認為，鄭麗文在這一場2028檯面上的選舉中，目前已經處於弱勢，「也幾乎要被中國放棄、被美國放棄了。」相較於鄭麗文的邊緣化，洪健益指出，美國人現在對立法院長韓國瑜的興趣反而比鄭麗文還要高。美國邀請韓國瑜訪美、提高其接待等級，等同是給國民黨面子，證明美方並沒有看輕國民黨，這之中最主要的關鍵在於「人設問題」。針對韓國瑜前往亞利桑那州參觀台積電的行程，洪健益解密，這與國民黨先前拋出的「倚美論」及藍營立委賴士葆稱「美積電」有關。該行程背後有美國要求國民黨合理解釋的意味，具有「事宜」與消除倚美論的政治動機。洪健益最後強調，這場訪美行也同步牽動了國民黨黨內的2028總統選舉，且局勢已經完全檯面化。他點出，台中市長盧秀燕先前大方送花祝韓國瑜生日快樂，從政治角度來看，盧秀燕現階段的策略非常清晰，就是積極「聯合次要敵人（韓國瑜），打擊主要敵人（鄭麗文）」。