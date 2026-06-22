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高畫質鏡頭時代來臨，放大檢視肌膚細節引發集體「容貌焦慮」，也促使醫美需求質變。臨床觀察發現，現代人抗老已從過去的單點局部改善，轉向全臉多層次的整體規劃。其中，結合AI智能調控技術的微針電波，因能同時兼顧表層膚質與深層輪廓，成為近年複合型老化治療的新趨勢。紀皮膚科耳鼻喉科聯合診所醫師紀兆祥指出，不同年齡層的外貌困擾大不相同。年輕族群多面臨毛孔粗大、粉刺與初老細紋，追求肌膚乾淨細緻；熟齡族群則在意眼周老化、嘴邊肉與輪廓鬆弛，主訴為改善疲憊感。過去醫美多以單一療程處理單一問題，如雷射治斑、音波拉提，但當患者同時存在毛孔、痘疤與鬆弛等複合困擾時，單一療程難以全面滿足，這也讓強調「多層次處理」的微侵入式療程逐漸受到關注。以熱門的微針電波技術為例，其透過微針穿透真皮層並釋放單極電波熱能，能針對不同層次調整，同時優化表層膚質並緊緻深層組織。新一代設備更導入「AI智能調控技術」，可依不同部位的皮膚阻抗即時調整能量輸出，不僅讓能量分布更趨穩定、提升安全性，亦能延伸至較深層組織，在膚質改善與緊緻需求並存下，提供醫師更多元的治療彈性。紀兆祥分享，臨床曾收治一名65歲女性，受嘴邊肉下垂困擾且高度怕痛，團隊在兼顧舒適度下，透過微侵入式能量治療加強全臉與下顎，逐步改善線條；另一名35歲男性則因痘肌與毛孔粗大伴隨輕度鬆弛，經評估後採取兼顧膚質修復與輪廓拉提的複合調整，有效提振整體氣色。紀兆祥提醒，消費者在選擇療程前應先釐清自身核心需求，究竟是膚質還是結構性鬆弛，並評估個人對疼痛與恢復期的接受度。他強調，影響成效的關鍵在於醫師對膚況與老化型態的整體判斷。唯有透過專業評估與客製化規劃，在自然感、安全性與舒適度之間取得平衡，才能讓醫美療程回歸「改善狀態」而非過度改變的醫學本質。