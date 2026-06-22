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《刺客篇》迎來最殘酷戰役 世界各地刺客目標都是淀治

▲MAPPA成立15周年推出紀念企劃，首波以《鏈鋸人》為主題，公開蕾潔全新視覺圖。（圖／MAPPA）

《鏈鋸人》首款手遊曝光 MAPPA打造開場動畫

MAPPA成立15周年 首波公開《鏈鋸人》新視覺

▲MAPPA成立15周年推出紀念企劃，首波以《鏈鋸人》為主題，公開蕾潔全新視覺圖。（圖／MAPPA）

人氣作品《鏈鋸人》再度公開新消息，MAPPA 15 周年紀念直播活動中，公開動畫《鏈鋸人 刺客篇》第二波前導宣傳影片，首度揭露多位新角色與故事主軸，同時宣布《鏈鋸人》首款官方手遊正式啟動，並公開由 MAPPA 製作的開場動畫。除此之外，MAPPA也推出15周年紀念企劃，首波以《鏈鋸人》為主題公開全新視覺圖，再度掀起全球粉絲熱烈討論。《鏈鋸人》改編自日本漫畫家藤本樹同名漫畫，自2018年開始連載後，憑藉黑暗奇幻世界觀、暴力美學及充滿反轉的劇情迅速爆紅，動畫第一季於2022年播出，劇場版《鏈鋸人 蕾潔篇》則將故事推向新的轉折，由於「刺客篇」不僅全面擴大《鏈鋸人》的世界觀，也將迎來故事的高潮，因此一直被許多原作讀者視為最具代表性、也是人氣最高的篇章之一。《鏈鋸人 刺客篇》劇情承接《蕾潔篇》，隨著淀治身為「鏈鋸人」的存在曝光，各國勢力紛紛派遣頂尖職業殺手前往日本，企圖奪取他體內的鏈鋸惡魔心臟，一場圍繞淀治展開、橫跨世界各地勢力的國際刺客大戰正式揭開序幕，搭配MAPPA一貫細膩的作畫、流暢動作場面與電影感運鏡，讓不少漫畫粉絲直呼「終於等到最精彩的篇章」。除了動畫新消息外，官方也同步宣布《鏈鋸人》將推出首款官方手機遊戲，目前暫稱為「Chainsaw Man Mobile Game」。雖然正式名稱、遊戲玩法、上市時間及營運平台仍尚未公開，但官方已率先釋出由MAPPA製作的遊戲開場動畫。值得一提的是，本次開場動畫主題曲邀請日本知名搖滾樂團 Maximum the Hormone（マキシマム ザ ホルモン） 演唱全新歌曲〈ALL THE LYNCH!! ALL THE MINCE!!〉，狂放又充滿爆發力的曲風，也與《鏈鋸人》瘋狂、暴力又帶有黑色幽默的作品風格相當契合，更多遊戲相關資訊將於日後陸續公開。配合動畫製作公司MAPPA成立15周年，官方同步啟動紀念企劃，首波選擇《鏈鋸人》作為主題，並公開全新紀念視覺圖，以劇場版《鏈鋸人 蕾潔篇》女主角蕾潔為主角，描繪她漫步於巷弄中的日常景象。不同於作品中激烈戰鬥的氛圍，畫面透過細膩光影、寫實街景與寧靜構圖，展現角色平凡又溫柔的一面，也讓不少粉絲大讚「根本就是電影海報」。除了《鏈鋸人》之外，MAPPA此次15周年直播活動也同步公開《咒術迴戰 死滅迴游篇》、《異獸魔都》第三季等多部作品最新消息。隨著《鏈鋸人 刺客篇》第二波PV、官方手機遊戲以及周年紀念企劃陸續曝光，也讓粉絲更加期待《鏈鋸人》未來更多動畫與遊戲的新情報。