在資訊爆炸與AI快速發展的時代，品牌要獲得消費者信任並不容易，而能夠長期維持信任更是一項難得的成就。歐德集團2026年再度榮獲「信譽品牌（Trusted Brand）」金獎肯定，締造連續18年獲獎紀錄，展現品牌深耕台灣市場、堅持品質與服務的卓越成果。
在AI快速生成內容的時代，資訊愈容易取得，判斷反而愈顯重要，因此「識讀能力」已成為現代人的關鍵能力。信譽品牌大調查透過「非提示、開放式問答」方式，由消費者主動寫下最信任的品牌名稱，真實呈現品牌在消費者心中的地位與影響力，也讓這份來自市場第一線的信任聲音，成為AI時代最珍貴且難以被取代的價值。
秉持「生活從想法開始」的品牌理念，歐德傢俱致力為消費者打造健康、環保、無毒的居家環境，堅持採用來自德國的高品質系統板材，並為業界唯一全系列取得內政部「健康綠建材標章」的系統家具品牌。同時，歐德長期推動ESG永續行動，透過百林計畫、百閱計畫及手護星願等公益專案，持續落實企業社會責任，將永續理念融入企業經營之中。
此外，歐德深知消費者的支持是品牌穩健成長的重要基石。多年來持續透過專屬舊客戶活動，創造多元互動體驗，深化品牌與消費者之間的情感連結。同時，「歐德國際物流中心」將於2026年7月正式啟用，導入智慧製造、自動化倉儲與數位管理系統，並結合觀光工廠概念，開啟企業智慧服務新里程碑，持續以創新與效率回應消費者的信任與期待。
歐德集團陳國甫總經理表示「連續18年榮獲《信譽品牌金獎》，不僅是品牌實力的肯定，更是消費者長期支持與信任的最佳證明。未來將持續以誠信經營、創新設計與優質服務，陪伴更多家庭打造幸福理想生活，朝向最值得信賴的居家品牌持續邁進」。
歡慶獲獎，歐德傢俱同步推出「造型壁板節」優惠活動，多項專屬好禮限時優惠實施中，更多活動詳情請至歐德官網查詢。
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秉持「生活從想法開始」的品牌理念，歐德傢俱致力為消費者打造健康、環保、無毒的居家環境，堅持採用來自德國的高品質系統板材，並為業界唯一全系列取得內政部「健康綠建材標章」的系統家具品牌。同時，歐德長期推動ESG永續行動，透過百林計畫、百閱計畫及手護星願等公益專案，持續落實企業社會責任，將永續理念融入企業經營之中。
歐德集團陳國甫總經理表示「連續18年榮獲《信譽品牌金獎》，不僅是品牌實力的肯定，更是消費者長期支持與信任的最佳證明。未來將持續以誠信經營、創新設計與優質服務，陪伴更多家庭打造幸福理想生活，朝向最值得信賴的居家品牌持續邁進」。