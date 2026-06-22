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竹北藍白合破局恐危及縣長？鄭麗文：將循現有機制協調

傳參選人拒邀站台！鄭麗文駁：我是很有票房的

國民黨黨主席鄭麗文今（22）日接受政論live直播節目《中午來開匯》專訪時強烈駁斥，外傳國民黨地方參選人不想邀她站台或合掛看板的傳聞，表示「根本胡說八道」，還高分貝表示自己到各地都非常熱情受到支持者擁戴，「我是很有票房的」。鄭麗文屢次被外界拿來與台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜比較，「國民黨大咖出訪誰見到的人層級較高」，意外帶動2028敏感神經。對此，鄭麗文認為，這暴露台灣的困境，無法團結一致對外，再加上台灣與美國沒有正式外交關係，去比較這些有什麼意義？她甚至表示，當年的前總統馬英九見到的層級都非常有限，所以無需去比賽各自見了幾位國會議員，除非能讓美國與台灣正式建交，否則意義又在哪？有關國民黨竹北市長參選人吳旭智出線，打破國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩、新竹市長高虹安、前新竹市副市長邱臣遠「鐵三角」，竹北藍白合格局是否被迫破局，外界解讀新竹縣長恐難保。「我們有藍白合作機制！」鄭麗文直言，之前國民黨、民眾黨都是各自黨內先提名後，再去進行整合，像是嘉義市長、宜蘭縣長也都是如此，未來竹北市長也會循這個模式，藍白兩黨一定會進行協調，看要透過民調還是什麼方法，現在各自提參選人都很正常。至於外傳國民黨的縣市長參選人不想與鄭麗文掛看板或是邀請站台，鄭則回應，「這也是胡說八道，我是黨主席，跟我掛看板會怪怪的，應該跟縣市長合掛」。她也說，自己到各地都受到支持者的擁戴，大家都非常熱情，「我是很有票房的」。