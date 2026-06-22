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▲奶油烤年糕深深擄獲了SJ歐巴們的心。（圖／翻攝自SS10應援報告）

SUPER JUNIOR（SJ）去年11月、今年1月分別在台北及高雄舉辦巡迴演唱會「Super Show 10」，為了讓偶像能在台灣吃得開心，粉絲自發性組成應援團隊「Taiwan ELF Union」，希望能給歐巴們創造許多驚喜，昨（21）日團隊公開本次多達150頁的應援結果報告，其中透露SJ成員們在台灣被「奶油烤年糕」給深深迷住，不僅掃光整間麵包店存貨，還加碼100顆帶回韓國吃。本次SS10演唱會行程包含2025年11月14日至11月16日於台北大巨蛋舉行的台北場，以及2026年1月23日至1月25日於高雄巨蛋登場的高雄場，兩地皆吸引大批粉絲到場支持，為了讓SJ成員留下深刻印象，粉絲自發性組成了應援團隊「Taiwan ELF Union」，負責統籌場內、後台到場外的各式活動。不過最吸睛的，莫過於後台「奶油烤年糕」掀起的美食旋風，應援團隊透露，他們為台北簽售會準備了「山崎麵包的奶油烤年糕」，沒想到成員在簽售會時，主辦方突然傳來訊息詢問：「這個在哪裡買的？成員們吃完一直在問。」讓食物應援組立刻再加碼採購，緊急補上100顆熱騰騰的烤年糕送進後台，成員甚至捨不得吃直接手提回韓國享用。有了台北場烤年糕供不應求的經驗後，他們特別在高雄場時追加準備，沒想到人氣不減反增，甚至到演唱會開始前，主辦方都還傳訊息問：「這個要去哪裡買？」甚至連韓國及工作人員都追問：「這個叫什麼？在哪裡可以買到？」讓應援團隊再度緊急補貨，將店家現場庫存掃空。應援團笑稱，原本以為已經加量準備，沒想到仍低估了成員們的「戰力」，這款奶油烤年糕不僅成功擄獲韓國團隊味蕾，也在後台掀起熱烈討論，讓演唱會即使已經結束了半年，依舊掀起粉絲熱潮，直呼「今天的下午茶就決定吃烤年糕了！」