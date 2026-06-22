我是廣告 請繼續往下閱讀

▲艾璐貼出寶寶的超音波照片，挺過早產陰影再懷孕，不過懷孕初期不僅遇到出血，劇烈頭痛和孕吐也是每兩三天就會上演一次。（圖／翻攝自IG@airu_0307）

女星艾璐（李亞璇）曾擔任中職統一獅啦啦隊「Uni-Girls」成員，2022年與統一獅球星胡智爲結婚，2024年迎來寶貝兒子誕生。今（22）日她驚喜宣布懷上第二胎，並曬出超音波照片分享喜悅，坦言這份幸福「得來不易」，也吐露一路走來的忐忑心情。艾璐首胎懷孕期間歷經重度子癲前症，兒子在28週多就提早報到，出生時體重僅1179公克，之後在保溫箱接受照護，好不容易增重至1844公克才順利離開保溫箱，滿月時體重達1895公克。由於親身經歷早產兒照護歷程，她後續也擔任台灣早產兒基金會公益代言人，分享自身故事。如今再度懷孕，艾璐卻坦言，這篇貼文讓她猶豫許久才決定公開。她表示有些事情明明期待已久，但真正發生時卻不只是單純的開心，過去突然早產的經歷至今仍深深影響著她，「那段日子讓我學會了珍惜，也讓我知道，有些幸福並不是理所當然。」艾璐透露，這次懷孕初期同樣不輕鬆，不僅曾出現出血狀況，還飽受劇烈頭痛、孕吐所苦，最近更天天陷入脹氣困擾，只能長時間待在床上與沙發安胎，自嘲根本成了「沙發馬鈴薯」。為了專心養胎，她也取消不少工作及匹克球比賽，對受到影響的人表達歉意。儘管內心仍有不安，艾璐表示現在的自己比起害怕，更想好好享受這份得來不易的幸福，「希望這一次，我們都能平安抵達終點。」消息曝光後，粉絲及好友紛紛湧入留言區送上祝福，期待迎接新生命到來。