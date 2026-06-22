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轉眼間，距離超級巨星杜蘭特（Kevin Durant）在2016年決定轉戰金州勇士、徹底改變聯盟生態的震撼彈，已經過去將近10年。當年勇士利用薪資上限暴漲的紅利，將杜蘭特納入原有的奪冠核心，隨後在2017和2018年勢統治了整個聯盟。時至今日，這道「打不過就加入」的烙印依然跟隨著他，而杜蘭特近期在接受美媒訪問時，終於揭露了他當年眼中的轉隊真相：「對我來說，勇士隊一直是一支弱隊，這感覺真棒。」杜蘭特日前出演《Barstool Sports》節目時，談到了這段至今仍需不斷向世人辯解的歷史轉折點。雷霆隊在2016年西區決賽3：1領先遭勇士逆轉，而杜蘭特在當年休賽季時就從雷霆轉隊至勇士，面對當年親手淘汰自己隨後選擇加入的質疑，杜蘭特澄清其實有專屬自己的初衷。杜蘭特說：「勇士隊從來就不是一支具備贏球傳統的球團。當我剛進聯盟時，根本沒人喜歡金州。對我而言，他們依然像是一支弱隊。我看的是這支球隊歷史的整體，而不是它過去那5年發生了什麼。」杜蘭特進一步解釋：「從1950年代開始看，勇士從來就不是NBA的常勝軍，我當時就想：『該死，這是一支弱隊，感覺真棒。這感覺就是我該去的地方，它不是洛杉磯，也不是紐約。』」因此他才選擇去到金州。不過，美國媒體《ClutchPoints》分析指出，若從杜蘭特職業生涯的整體轉隊軌跡來看，他的轉隊選擇確實存在某種特殊規律，他似乎真的從未加入過歷史上最顯赫的傳統豪門。當年離開勇士後，他選擇了在紐約形同「尼克小老弟」的布魯克林籃網；隨後自請交易至隊史從未奪冠的鳳凰城太陽；而如今他則效力於休士頓火箭隊，這支球隊過去最著名的奪冠歷史，便是以西區第六種子之姿一路逆襲，完美體現了「弱隊奪冠」的定義。