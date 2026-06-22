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繼國民黨主席鄭麗文近日甫結束訪美行程，立法院長韓國瑜昨日晚間率朝野立委訪問美國，且獲美方高規格接待，外界關注二人是否將角逐國民黨2028年總統參選人；國民黨立委葉元之今（22）日在網路節目《新聞！給問嗎？》接受主持人高嘉瑜專訪時強調，美國本就看重國會議員，因此國會議長帶議員出訪，規格一定會高；而鄭麗文職務是國民黨主席，對美國來講，「她就是在野黨的主席而已」，與韓國瑜規格一定不一樣。主持人高嘉瑜指出，外界關注國民黨2028年總統大選的人選，其中黨主席鄭麗文、立法院長韓國瑜以及台北市長蔣萬安引發討論，並指鄭麗文訪美後稱「見到該見的人」；相較之下，韓國瑜率藍綠白立委訪美，詢問這是否為國民黨2028前哨戰？葉元之表示，華府特別邀請我國國會，並由韓國瑜帶隊，民進黨也有3名立委隨訪，代表這是國家的事，不是韓國瑜個人的事，所以認為這去跟鄭麗文的訪美比較有點奇怪，因為美國邀請的是國會，不是韓國瑜。葉元之強調，美國本就看重國會議員，因此國會議長帶議員出訪，規格一定會高；而鄭麗文的職務是國民黨主席，對美國來講，「她就是在野黨的主席而已」，與韓國瑜規格一定不一樣。高嘉瑜追問，鄭麗文適不適合選2028年總統大選？葉元之指出，今年地方大選結束後，後續一定會馬上做2028的提名作業；以近幾屆的做法，還是要有個初選，但這初選是否一定要去登記、由各方指定幾家進行民調？還是採協調式初選，由各方定一個時間，把有意願的人放在民調裡來做決定，因為初選一定有對立。葉元之說到，如果鄭麗文有意願，而且參與了協調式初選，民調也都最高，「當然她（鄭麗文）也有她的權利，任何人都有權利」。