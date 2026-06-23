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---以下有雷，請斟酌觀看---

▲周可傑40歲後變成一個廢中年，由張孝全（左）飾演，陳立璇則由蘇慧倫飾演。（圖／翻攝自IG＠dogman.2005）

▲年輕版的陳立璇由蒲禾菲（左）飾演，周可傑則是朱軒洋。（圖／翻攝自IG@dogman.2005）

《欠妳的那場婚禮》竟然是穿越劇！嚴藝文一出手，就知道這一定是一部走心的戲，尤其40+的人生狀態，那些赤裸、不堪，全都逃不了嚴藝文的鏡頭。故事由張孝全所飾演的過氣主唱「周可傑」開始，他和最好的朋友陳立璇（蘇慧倫 飾）奉子成婚之後逐漸失去自我，變成一個「廢中年」。但就如同劇名所說，當初在結婚時，周可傑竟然逃婚，欠的那場婚禮，究竟發生什麼？結局中周可傑回到過去兌現了他的承諾，也彌補自己遺失的靈魂。劇情一開始，由張孝全和蘇慧倫的視角出發，結婚多年，老公依舊放不下當年走紅的自己，但她早已被柴米油鹽淹沒，甚至和客戶發生一夜情，打算提出分居，尋找自我。在對老公一次又一次的失望之中，她竟然見到年輕時的丈夫，也就是朱軒洋飾演的「小可傑」。本來以為是幻覺，但當蘇慧倫在月台上大哭時，朱軒洋從另一邊衝過去擁抱住她，兩人有肢體接觸、有對話，才發現天啊？這是一部穿越劇？朱軒洋跟著蘇慧倫回家，問她過得怎麼樣，跟什麼樣的人結婚，也想搞清楚為什麼自己會在這裡，此時張孝全看到一張蘇慧倫和「年輕男子」勾手的照片，原來是兩人逛街時無意被朋友撞見，朋友拍了照誤傳到群組。蘇慧倫聽到張孝全進門的聲音，馬上把朱軒洋推進家裡的錄音間，客廳傳來婚姻破裂的爭吵聲，錄音間卻是朱軒洋，看見「自己」的未來，還有...原來他們結婚了。只是，小可傑當年為什麼逃婚？回到婚禮前一晚，小可傑在工作上遭遇挫折，跑去見陳立璇一面，抱著她說「我們可以一直這樣就好嗎？」接著隔天婚禮就失蹤了，後來他給陳立璇的理由是，喝多了吃了鎮定劑才叫不醒。但其實他是穿越到20年後了，他看見了20年後自己正在鬧離婚，原本那麼篤定的愛，怎麼就變了調？當年那麼想逃離的人生，現在又過得如何？小可傑曾被岳母（李之勤 飾）看不起，認為他一定會搞砸，而他也真的搞砸了。在穿越的過程中，與大可傑、大立璇，還有韓森、阿貴、泰莉的相處中，逐漸找出答案，當他想清楚了，想回去面對的時候，又穿回20年前的婚禮當天。小可傑回到過去，回到他應該出現的那場婚禮，推開房門，看見他的好朋友陳立璇穿著婚紗，眼淚已經要奪眶而出，陳立璇馬上抱住周可傑，「你是不是不想...」，話才到嘴邊，周可傑馬上說，「我想！」對此時此刻的周可傑來說，句話不只是責任，有愛、有和解。很多人說，這部劇一開始看就停不下來，嚴藝文實在太會處理那些真實的疼痛感了，雖然是穿越，但每一次的對話都很有意義，嚴藝文曾分享，這個故事來自她的生命經驗，雖然沒有結婚，但曾經有過2段長時間的戀愛，她感嘆，為什麼曾經兩個無話不談的人，變成戀人之後，反而開始沈默，什麼情況下，一個人會想逃離現在的人生，又想要逃去哪？失敗並不可怕，重要的是我們該如何誠實面對真實的自己。