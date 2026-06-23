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高雄未來13條捷運線中，全長約36公里的捷運紫線最受矚目。信義房屋分析，紫線串聯北高雄、橋頭科學園區、義守大學、高雄科技大學及義大醫院等重要據點，可望帶動大社、燕巢、阿蓮等外圍行政區人口與產業均衡發展。高雄縣市合併後，城市發展逐漸由傳統人口密集區向外延伸，但過去軌道建設主要集中於市區核心區域，對於外圍行政區的連結相對有限。信義房屋協理周清源認為，捷運紫線全長約36公里，橫跨多個行政區，以東西向與南北向串聯義守大學、國立高雄科技大學、義大醫院以及橋頭科學園區等重要據點。過去這些區域雖擁有產業、醫療或教育資源，但交通機能相對不足，民眾通勤高度依賴汽機車，捷運紫線完工後，可望大幅縮短通勤時間，提升人才與產業流動效率，大社、燕巢、阿蓮等區域也有機會吸引更多人口與產業進駐。信義房屋楠梓店店長黃致勳觀察，捷運紫線沿線以高雄大學特區最為受惠，高大特區雖然居住環境佳、街廓新穎，但長期缺乏捷運、高鐵及國道系統連結，未來若紫線設站於高大特區的大學南路周邊，將大幅提升交通便利性，大多建商在推案時，也將捷運紫線規劃列為重要訴求。高雄大學特區住宅產品以屋齡10年內的大樓為主，約有7-8成為大樓型產品，市場上以成屋交易居多，近期雖受到整體房市降溫影響而出現房價修正，但交易量已逐步回溫，屋齡3年內大樓單價約每坪32-36萬元，屋齡3-10年的大樓單價每坪約28萬元以上，部分品牌建商個案仍具一定支撐力。黃致勳進一步指出，過去科技產業題材帶動下，曾吸引不少置產買盤進場，但目前以小家庭、換屋族以及楠梓科技產業園區上班族等自住需求為主，隨著藍田國小足球場及多功能行政中心等公共建設陸續完工，生活機能持續提升，將持續強化區域居住吸引力。