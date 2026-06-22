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亞洲規模最大的國際犯罪組織「太子集團」一名高層幹部，近日在日本遭警方逮捕。據TBS及《日本經濟新聞》報導，日本警視廳14至17日逮捕了持有塞浦路斯國籍的太子集團高層胡錫（音譯），以及另外2名中國籍男女，3人均涉嫌透過偽造住民異動申報，企圖在日本取得永久居留權。據知情人士透露，胡錫等人被指控明明未實際遷居至東京都中央區，卻於今年4月20日向區公所提交內容虛假的住民異動申報，涉嫌違反「電磁紀錄公正證書原本不實登載罪」及「供用罪」。另有一名31歲中國籍男子，因涉嫌接受委託代辦相關偽造手續，同樣遭到逮捕。落網的胡錫現年44歲，在太子集團內部被視為最高層幹部之一，已遭美國、英國等多國列入經濟制裁名單。他對外以中文名「胡小偉」等多個身份活動，落網時正在東京都一家公司擔任負責人。胡錫在偵訊中供稱：「是為了取得永久居留權才遷移戶籍，手續全部委託代理人處理。」由於胡錫疑似多次進出日本，警視廳目前正慎重調查他在日本境內究竟從事哪些活動。太子集團由中國福建省出身的陳志（Chen Zhi）創立，以柬埔寨為主要據點，以高薪報酬為誘餌發布假徵才廣告，誘騙受害者後加以監禁，強迫其從事大規模網路詐騙，同時涉及人口販賣，被視為亞洲最惡名昭彰的跨國犯罪組織之一。柬埔寨今年1月已應中國要求逮捕太子集團創辦人陳志，並將其引渡至中國，但旗下組織的犯罪活動是否仍在持續運作，目前仍受國際執法機關密切關注。