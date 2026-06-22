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川普發文威脅後 伊朗代表團憤而離場

雙方仍同意推動60天談判進程

范斯釋善意 稱美伊關係有望迎來轉機

美國與伊朗高層官員21日至22日在瑞士布爾根施托克（Bürgenstock）舉行新一輪會談，儘管雙方最終同意在未來60天內推動達成最終協議的路線圖，但談判過程一度因美國總統川普（Donald Trump）的強硬發言而陷入僵局。有外媒指出，伊朗代表團不僅中途暫停談判，更拒絕與美方代表握手及合照，使這場備受關注的會談籠罩濃厚火藥味。綜合外媒報導，會談由美國副總統范斯（JD Vance）率領美方代表團，伊方則由外長阿拉奇（Abbas Araghchi）及伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）帶隊出席，並由巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）及卡達總理穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani）等人擔任調解角色。談判開始約80分鐘後，川普在社群平台發文要求伊朗立即停止其在黎巴嫩的代理勢力行動，並警告若相關行動持續，美方將「再次狠狠打擊伊朗，而且會比上次更猛烈」。伊朗半官方《塔斯尼姆通訊社》（Tasnim）指出，伊方認為川普言論違反日前簽署的《伊斯蘭堡諒解備忘錄》，因此向美方提出抗議，隨後離開會場展開內部磋商，並暫停談判。伊朗國會議長卡利巴夫更公開警告美國應「謹言慎行」。現場流出的影片顯示，阿拉奇在媒體活動開始前與夏立夫短暫交談後，便率領伊朗代表團離開會場。據報導，他當時告知調解方，伊朗代表團不會參加原定與美方代表共同進行的握手及拍照環節。在伊朗代表團離場後，原定的媒體互動與合影環節被迫調整。伊朗方面多次拒絕主辦單位及美方提出的握手請求，並表明不會與美國代表共同出席媒體活動。最終，范斯與卡達及巴基斯坦代表單獨完成合照，而伊朗代表團則待媒體離場後才重新進入談判會場。從公開畫面來看，整場會議甚至沒有出現范斯與阿拉奇同框的照片。不過美國媒體Axios則引述一名美國官員說法稱，伊朗代表最初其實同意共同合照及發表聯合聲明，但在看到現場聚集大量記者後改變主意，隨後又透過官方媒體發布與事實不符的說法。此外，另一段現場畫面也引發關注。當卡達總理穆罕默德抵達時，先後與夏立夫及巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）擁抱寒暄，但站在一旁的范斯則未與其握手，引發外界對現場氣氛的各種解讀。儘管過程波折不斷，會談最終並未破局。據卡達與巴基斯坦發布的聯合聲明，美伊雙方已同意建立一項為期60天的談判路線圖，目標是在兩個月內達成最終協議。未來數日，雙方技術團隊將繼續在這座由卡達擁有的瑞士山區度假村進行協商。聲明指出，各方已就黎巴嫩衝突降溫機制達成共識，並建立新的溝通管道，以確保爭議水域商業船隻能安全通過。不過，伊朗媒體披露，德黑蘭方面強調，若要正式啟動核議題談判，美方必須履行《伊斯蘭堡諒解備忘錄》中的其他承諾，包括解凍部分伊朗海外資產，以及批准伊朗石油出口相關豁免措施。會後，范斯試圖淡化雙方衝突氣氛。他表示，若伊朗願意放棄追求核武器，並停止成為區域不穩定因素，美國已準備好從根本上重塑兩國關係。范斯說，美伊雙方如今都看見一條新的道路，「讓所有人能共同促進和平與繁榮」，並強調未來數週的後續談判將是決定協議能否成形的關鍵階段。然而，在川普持續釋出強硬訊號、伊朗則堅持美方須先履行承諾的情況下，這場歷經緊張對峙後才得以延續的瑞士會談，能否在60天內促成突破性成果，仍有待觀察。