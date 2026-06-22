2026年中華職棒明星對抗賽今（22）日舉辦售票暨名單公佈記者會，除了公布兩隊完整陣容、售票方式之外，明星隊由樂天桃猿總教練曾豪駒率領、中華隊則由高志綱領軍，上演中華隊總教練與首席教練對決，以及TEAM TAIWAN的3張傳奇卡，都成另類看點。《NOWNEWS》為您整理2026年中職明星賽「陣容、賽制、時間、售票方式」一次看。
⚾2026年中職明星賽哪一天開打？比賽地點在哪？
比賽日期：2026年7月18日（週六）、7月19日（週日）
比賽地點：臺北大巨蛋
⚾2026年中職明星賽賽制整理
一、明星對抗賽：ALL STAR vs TEAM TAIWAN
為了結合年底「亞洲職棒冠軍爭霸賽（亞冠賽）」備戰需求，中職明星賽打造出國家培訓隊與明星隊的對決：
TEAM TAIWAN（中華隊）：由中華隊總教練直接從聯盟註冊選手中挑選，名單內會納入約一半的潛力新秀與核心主力，不開放球迷票選，直接作為年底國家隊的實戰磨合舞台。⭐傳奇卡：3張傳奇卡（召喚傳奇球星用），明星賽記者會公布統一獅退役球星高國慶，就是其中一位傳奇卡。
ALL STAR（明星隊）：100%由球迷與專業人士票選產生。（球迷票選60%、專業人士40%）
二、全壘打大賽
全壘打大賽的名單完全由網路票選決定：
參賽資格： 候選名單共有20人，包含2025年全壘打排行榜前10名，以及2026年（截至5月17日）排行榜前10名的重砲手。
晉級方式： 經由球迷在LINE TODAY上完成網路投票後，總得票數最高的前8名選手，將在明星賽兩天期間登板爭奪「中職全壘打王」的寶座。
⚾2026年中職明星賽兩隊陣容
ALL STAR（明星隊）各位置票選先發球員：
總教練：曾豪駒（樂天桃猿）
先發投手：羅戈（中信兄弟，原李東洺被選進TEAM TAIWAN）
中繼投手：張奕（富邦悍將）
後援投手：李振昌（中信兄弟）
游擊手：江坤宇（中信兄弟，人氣王，579,003票⭐）
一壘手：范國宸（富邦悍將）
二壘手：岳東華（中信兄弟）
三壘手：王威晨（中信兄弟）
捕手：高宇杰（中信兄弟）
外野手：陳傑憲（統一獅）、張志豪（中信兄弟）、郭天信（味全龍，原宋晟睿被選進TEAM TAIWAN）
指定打擊：張育成（富邦悍將）
兩隊完整陣容：
TEAM TAIWAN
投手：李東洺、李軍、李超、林子崴、林詩翔、陳克羿、劉家翔、林栚呈、林詔恩、韋宏亮、高偉強、鍾允華、曾家輝、黃群、盧孟揚
捕手：宋嘉翔、張翔
內野手：李勛傑、馬傑森、張仁瑋、曾子祐、王念好、張士綸、劉俊緯、林子豪
外野手：許庭綸、何品室融、林佳緯、宋晟睿、王苡丞
TEAM STAR
投手：羅戈（Nivaldo Rodríguez）、黃子鵬、布雷克（Brock Dykxhoorn）、郭俊麟、張奕、呂彥青、江國豪、梅賽鍶（Cristopher Mercedes）、李振昌、曾峻岳、陳冠宇
捕手：高宇杰、戴培峰
內野手：王威晨、吳念庭、范國宸、江坤宇、許基宏、陳聖平、岳東華、李凱威
外野手：張志豪、陳晨威、郭天信、陳文杰、陳傑憲、岳政華
指定打擊：陳俊秀、陳鏞基、張育成
⚾2026年中職明星賽全壘打大賽
張育成、魔鷹、吉力吉撈·鞏冠、朱育賢
⚾2026年中職明星賽女孩應援團陣容
⚾2026年中職明星賽售票時間？票價一次看
2026年中職明星賽將於6月24日中午11點ibon開賣。
⚾2026年中職明星賽商品演繹
⚾2026年中職明星賽轉播整理
📺電視轉播
有線電視（第四台）： 緯來體育台
中華電信MOD： 愛爾達體育台
📱網路直播 / 串流平台
官方全賽事首選： CPBLTV（Hami Video）
運動串流平台： ELTA.tv（愛爾達）、緯來電視網 APP
免費/新媒體直播： LINE TODAY、公視+
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比賽日期：2026年7月18日（週六）、7月19日（週日）
比賽地點：臺北大巨蛋
⚾2026年中職明星賽賽制整理
一、明星對抗賽：ALL STAR vs TEAM TAIWAN
為了結合年底「亞洲職棒冠軍爭霸賽（亞冠賽）」備戰需求，中職明星賽打造出國家培訓隊與明星隊的對決：
TEAM TAIWAN（中華隊）：由中華隊總教練直接從聯盟註冊選手中挑選，名單內會納入約一半的潛力新秀與核心主力，不開放球迷票選，直接作為年底國家隊的實戰磨合舞台。⭐傳奇卡：3張傳奇卡（召喚傳奇球星用），明星賽記者會公布統一獅退役球星高國慶，就是其中一位傳奇卡。
ALL STAR（明星隊）：100%由球迷與專業人士票選產生。（球迷票選60%、專業人士40%）
二、全壘打大賽
全壘打大賽的名單完全由網路票選決定：
參賽資格： 候選名單共有20人，包含2025年全壘打排行榜前10名，以及2026年（截至5月17日）排行榜前10名的重砲手。
晉級方式： 經由球迷在LINE TODAY上完成網路投票後，總得票數最高的前8名選手，將在明星賽兩天期間登板爭奪「中職全壘打王」的寶座。
⚾2026年中職明星賽兩隊陣容
ALL STAR（明星隊）各位置票選先發球員：
總教練：曾豪駒（樂天桃猿）
先發投手：羅戈（中信兄弟，原李東洺被選進TEAM TAIWAN）
中繼投手：張奕（富邦悍將）
後援投手：李振昌（中信兄弟）
游擊手：江坤宇（中信兄弟，人氣王，579,003票⭐）
一壘手：范國宸（富邦悍將）
二壘手：岳東華（中信兄弟）
三壘手：王威晨（中信兄弟）
捕手：高宇杰（中信兄弟）
外野手：陳傑憲（統一獅）、張志豪（中信兄弟）、郭天信（味全龍，原宋晟睿被選進TEAM TAIWAN）
指定打擊：張育成（富邦悍將）
TEAM TAIWAN
投手：李東洺、李軍、李超、林子崴、林詩翔、陳克羿、劉家翔、林栚呈、林詔恩、韋宏亮、高偉強、鍾允華、曾家輝、黃群、盧孟揚
捕手：宋嘉翔、張翔
內野手：李勛傑、馬傑森、張仁瑋、曾子祐、王念好、張士綸、劉俊緯、林子豪
外野手：許庭綸、何品室融、林佳緯、宋晟睿、王苡丞
TEAM STAR
投手：羅戈（Nivaldo Rodríguez）、黃子鵬、布雷克（Brock Dykxhoorn）、郭俊麟、張奕、呂彥青、江國豪、梅賽鍶（Cristopher Mercedes）、李振昌、曾峻岳、陳冠宇
捕手：高宇杰、戴培峰
內野手：王威晨、吳念庭、范國宸、江坤宇、許基宏、陳聖平、岳東華、李凱威
外野手：張志豪、陳晨威、郭天信、陳文杰、陳傑憲、岳政華
指定打擊：陳俊秀、陳鏞基、張育成
張育成、魔鷹、吉力吉撈·鞏冠、朱育賢
⚾2026年中職明星賽女孩應援團陣容
2026年中職明星賽將於6月24日中午11點ibon開賣。
📺電視轉播
有線電視（第四台）： 緯來體育台
中華電信MOD： 愛爾達體育台
📱網路直播 / 串流平台
官方全賽事首選： CPBLTV（Hami Video）
運動串流平台： ELTA.tv（愛爾達）、緯來電視網 APP
免費/新媒體直播： LINE TODAY、公視+