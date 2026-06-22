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（中信兄弟，原李東洺被選進TEAM TAIWAN）

（味全龍，原宋晟睿被選進TEAM TAIWAN）

▲ALL STAR明星隊各位置人氣票選陣容公布。（圖／取自YT）

▲2026年中職明星賽分成明星隊與TEAM TAIWAN隊，完整陣容名單公布。（圖／取自YT）

▲中職明星賽女孩應援團完整陣容。（圖／記者林子翔攝）

▲中職明星賽各位置票價。（圖／記者林子翔攝）

▲中職明星賽售票開賣時間、地點。（圖／記者林子翔攝）

▲女孩演繹本次中職明星賽商品。（圖／記者邱曾其攝）

▲中職明星賽毛巾與周邊商品，在線上商城與現場限定販售。（圖／記者邱曾其攝）

2026年中華職棒明星對抗賽今（22）日舉辦售票暨名單公佈記者會，除了公布兩隊完整陣容、售票方式之外，明星隊由樂天桃猿總教練曾豪駒率領、中華隊則由高志綱領軍，上演中華隊總教練與首席教練對決，以及TEAM TAIWAN的3張傳奇卡，都成另類看點。比賽日期：2026年7月18日（週六）、7月19日（週日）比賽地點：臺北大巨蛋為了結合年底「亞洲職棒冠軍爭霸賽（亞冠賽）」備戰需求，TEAM TAIWAN（中華隊）：由中華隊總教練直接從聯盟註冊選手中挑選，名單內會納入約一半的潛力新秀與核心主力，不開放球迷票選，直接作為年底國家隊的實戰磨合舞台。⭐ALL STAR（明星隊）：100%由球迷與專業人士票選產生。（球迷票選60%、專業人士40%）全壘打大賽的名單完全由網路票選決定：參賽資格： 候選名單共有20人，包含2025年全壘打排行榜前10名，以及2026年（截至5月17日）排行榜前10名的重砲手。晉級方式： 經由球迷在LINE TODAY上完成網路投票後，總得票數最高的前8名選手，將在明星賽兩天期間登板爭奪「中職全壘打王」的寶座。總教練：曾豪駒（樂天桃猿）先發投手：羅戈中繼投手：張奕（富邦悍將）後援投手：李振昌（中信兄弟）游擊手：江坤宇（中信兄弟，人氣王，579,003票⭐）一壘手：范國宸（富邦悍將）二壘手：岳東華（中信兄弟）三壘手：王威晨（中信兄弟）捕手：高宇杰（中信兄弟）外野手：陳傑憲（統一獅）、張志豪（中信兄弟）、郭天信指定打擊：張育成（富邦悍將）投手：李東洺、李軍、李超、林子崴、林詩翔、陳克羿、劉家翔、林栚呈、林詔恩、韋宏亮、高偉強、鍾允華、曾家輝、黃群、盧孟揚捕手：宋嘉翔、張翔內野手：李勛傑、馬傑森、張仁瑋、曾子祐、王念好、張士綸、劉俊緯、林子豪外野手：許庭綸、何品室融、林佳緯、宋晟睿、王苡丞投手：羅戈（Nivaldo Rodríguez）、黃子鵬、布雷克（Brock Dykxhoorn）、郭俊麟、張奕、呂彥青、江國豪、梅賽鍶（Cristopher Mercedes）、李振昌、曾峻岳、陳冠宇捕手：高宇杰、戴培峰內野手：王威晨、吳念庭、范國宸、江坤宇、許基宏、陳聖平、岳東華、李凱威外野手：張志豪、陳晨威、郭天信、陳文杰、陳傑憲、岳政華指定打擊：陳俊秀、陳鏞基、張育成張育成、魔鷹、吉力吉撈·鞏冠、朱育賢2026年中職明星賽將於6月24日中午11點ibon開賣。有線電視（第四台）： 緯來體育台中華電信MOD： 愛爾達體育台官方全賽事首選： CPBLTV（Hami Video）運動串流平台： ELTA.tv（愛爾達）、緯來電視網 APP免費/新媒體直播： LINE TODAY、公視+