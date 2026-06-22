我是廣告 請繼續往下閱讀

端午節連假光速結束！上班族公認最地獄7月要來了

「真的有夠討厭暑假，之前還有遇過兩個月都月休8天的」、「7月真的很夭壽，只有月休8天」、「7月真的爛死了，沒有國定假日又只有月休8天，超級硬」

▲2026下半年正要到來，不少上班族翻開行事曆超崩潰，7月遇到大月卻只有8天休假，一個月要上班23天。（圖/記者張嘉哲攝）

端午節連假結束「上半年劃下句點」！2026下半年行事曆：爽放4大連假

▲在端午節連假結束之後，也表示上半年已經即將劃下句點，下半年一共還有4大連假可以放。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

下半年連假請假攻略！聖誕節搭配特休「直接放到明年」

尤其聖誕節這週，又剛好可以搭配到2027年的元旦連假，對於已經忙碌整年的上班族來說，這絕對是一個好好休息的最佳時機點哦

▲2026年連假請假攻略最新版！下半年一堆都可以放9天、10天連假自己任選，運用特休可以有更多時間休息。（圖/NOWNEWS社群中心製）

今年的端午連假不知道為何感覺時間過超快，許多上班族都覺得沒休息到就已經結束，也非常關心下半年的連假分布狀況，其中7月是被認為最地獄的月份，因為假日就只有8天而且還是大月，整個月要上班23天！《NOWNEWS》也特別整理2026行事曆最新下半年4大連假、請假攻略給民眾參考，要請假、出國的都可以及早安排，一文帶你看懂2026下半年最新行事曆。不少民眾在端午節開工之日在社群平台「Threads」貼文指出「上半年的假期就這樣沒了....端午連假體感怎麼過這麼快，每年最討厭的7月又要來了，只有8天休假又是大月，要上班23天啊！真的是會哭出來」。貼文曝光後，許多上班族都表示、「超討厭7月，天氣又很熱還要一直上班」。只見行事曆，今年7月只有8天的假日，又因為是大月，因此上班族這個月要上班23天，對於排班的上班族來說，感覺會是非常冗長的一個月。那麼下半年到底還有什麼連假可以放呢？經過暑假之後首先迎來的連假就是教師節+中秋節合併，一共會有4天連假可以放，後面則還會有國慶日、光復節、行憲紀念日連假等，以下是2026下半年4大連假日期區間：📍中秋節及教師節：9/25（五）至9/28（一）共4天📍國慶日：10/9（五）至10/11（日）共3天📍光復節：10/24（六）至10/26（一）共3天📍行憲紀念日：12/25（五）至12/27（日）共3天下半年想要出國或者好好充電休息的上班族照過來！如果你上半年特休還有剩餘的話，可以直接考慮使用特休在這幾個連續假期，利用4天特休可以獲得最高長達10天的連假，，就給民眾參考看看攻略囉！📍中秋節+教師節請4休10：請9月21日至24日，10天連假📍國慶日請4休9：請10月5日至8日，9天連假📍光復節請4休9：請10月27日至30日，9天連假📍行憲紀念日請4休10：請12月28日至31日，10天連假