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▲「中職最正MC」的艾融，呼籲粉絲追星一定要保持理性，重視所有人的安全。（圖／記者吳翊緁攝）

▲艾融向粉絲喊話，不用特別獻上貴重禮物，理性表達對藝人的支持就好。（圖／記者吳翊緁攝）

中華職棒中信兄弟啦啦隊Passion Sisters的成員汶汶，遭到52歲許姓嫌犯割傷頸部，讓各界為之震撼。號稱「中職最正M」的艾融，今（22）日參加《全民星攻略》1500集改版錄影，表示在此事之後，中職各球團有因此加強防護，保全人數變多。她透露過去沒有碰過許姓嫌犯，呼籲粉絲追星要保持理性。汶汶被割頸，不僅粉絲震驚，在啦啦隊的圈子裡更是大家關心的話題。艾融表示有感受到近來球場確實維安升級，像是保全的人數就變多，不過具體的措施還是要詢問球團。她雖然與汶汶並不熟，但知道有這個人，也對於她碰到這樣的事情很難過，但這位曾經追蹤過不少女藝人、主播、啦啦隊女神的許姓嫌犯，艾融並沒有見過。在此事件後，啦啦隊女神們的安全受到外界重視，艾融則稱平常大家其實都蠻注意安全，希望粉絲追星時也能理性。她解釋自己平常以球場上的主持、節目錄影為主，沒有接外拍，相對之下碰到類似汶汶這種情況的危險性也較小。問她過去有沒有碰過粉絲的瘋狂行為，艾融倒是覺得還好，自己比較困擾的，可能就是私訊頻率很高，不過沒有被跟蹤過，但她還是希望粉絲能給予藝人理性的支持就好，也不用特別送上多貴重的禮物。目前球團也會提醒她們，要小心自己的安全，配合維安措施的加強，好讓發生意外的機率減到最低。