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▲美國國防部長赫格塞斯在華盛頓五角大廈就伊朗戰爭舉行簡報會（圖／路透社／達志影像）

美國與以色列年初聯手對伊朗開戰，宣稱要改造中東、終結伊朗核威脅，然而歷經約100天戰爭後，換來的卻是一份措辭模糊的停戰諒解備忘錄。《紐約時報》引述多位分析人士指出，這場戰爭繞了一大圈，幾乎未真正改變區域局勢，結果是美國失分、伊朗得利、以色列戰略落空，而全世界則為這場「歹戲拖棚」的衝突付出了沉重代價。麻省理工學院專攻波斯灣安全議題的教授塔爾梅奇（Caitlin Talmadge）直言，美國接受這份備忘錄，並不是因為戰爭讓美方取得新的軍事優勢，而是因為開戰後發現伊朗戰局超出掌控，又不願讓衝突繼續升級，等於是被迫接受這個結果。川普雖打破了美國對武力入侵伊朗長達數十年的禁忌，卻未實現行動目標，反而讓德黑蘭徹底摸清美方不願升級戰事的底線，揮霍掉華府自伊斯蘭革命以來握有的最強王牌。伊朗更重創中東美軍基地，動搖美國在區域內「難以被攻擊」的形象；備忘錄中甚至模糊要求美軍部隊須在30天內撤離伊朗周邊地區。前美國駐區域大使福特（Robert S. Ford）痛批：「美國兵力部署何時淪落到和伊朗人討價還價的地步？」伊朗在戰爭中付出慘重代價，據報有1,700名平民死亡，最高領袖哈米尼與數十名高階軍事指揮官遭擊斃，防空系統漏洞暴露無遺，軍事與工業基礎設施重建更恐耗費數千億美元，通膨飆升與高失業率也可能加劇內部不穩。然而戰爭結束後，伊朗核計畫並未被消除，彈道飛彈問題未納入協議，代理人勢力仍威脅區域安全，政權也並未垮台。更重要的是，伊朗戰後多了荷姆茲海峽這個全新籌碼，甚至揚言收取戰前根本不存在的通行費。此外，伊朗還換到美國解除海上封鎖、釋放凍結資產、終止制裁等重大經濟利益，以及一項高達3,000億美元的重建基金，堪稱在談判桌上大有斬獲。斯德哥爾摩國際和平研究所所長哈加格（Karim Haggag）更直言警告，中東戰爭往往增加而非減少激進化，「這場衝突過後，這個地區將變得更加不安全」。以色列原本希望透過這場戰爭重創伊朗，使其至少一個世代內失去攻擊能力，結果卻在美伊協議中被盟友美國晾在一旁。備忘錄不僅未回應以色列對伊朗的核心訴求，反而限制以色列在黎巴嫩的軍事行動自由；川普也多次公開貶低以色列總理內唐亞胡，讓美以關係出現罕見的公開裂痕。專精伊朗事務的以色列退役情報官西特里諾維茲（Danny Citrinowicz）痛心指出：「這標誌著以色列過去針對伊朗的整套戰略徹底崩塌了。」這場戰爭最直接衝擊全球的，正是伊朗封鎖荷姆茲海峽這一招。這條每日承擔全球約五分之一原油運輸的要道遭到封鎖，直接引爆全球能源危機、油價飆漲、通膨升溫，從亞洲到歐洲的普通民眾，都為這場與自己毫無關係的中東戰爭付出了生活成本上漲的代價。海灣6國雖試圖在戰爭中置身事外，但荷姆茲封鎖與伊朗攻擊石油基礎設施引發的經濟動盪，迫使各國重新思考對美國安全保障的依賴。戰後區域開始討論為伊朗搭建「黃金橋」——即透過解除制裁後相互投資、將彼此經濟利益綁在一起，讓重返戰爭的代價大幅升高。科威特大學歷史學者賽義夫（Bader Al-Saif）舉例，若未來伊朗企業在科威特設廠，德黑蘭未來攻擊科威特前就必須三思，「因為那也會傷害自身利益」。回顧這場歷時約100天的戰爭，美國非但未能掌握主導權，反而在軍事、外交、盟友關係上全面失分；伊朗雖付出慘痛代價，卻在談判桌上換回豐厚成果；以色列被盟友晾在一旁，整套對伊戰略付諸東流；而全球經濟則因荷姆茲危機元氣大傷，至今仍在慢慢復原。這場戰爭留下的，不是中東的新秩序，而是更多的不確定性與更高的區域風險，後續美伊60天核談判能否真正落幕、各方如何重整戰略，將是觀察中東局勢走向的關鍵。