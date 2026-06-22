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日本男星小栗旬近日上節目談到與松本潤長達20多年的交情，意外自爆兩人剛認識時其實關係不算好，甚至曾經打從心底覺得對方「很跩、很討厭」。不過，隨著後來合作《流星花園》，松本潤主動找他喝酒、聊劇本，小栗旬才徹底對他改觀。小栗旬在昨（21）日播出的日本電視台節目《メシドラ～兼近＆真之介のグルメドライブ～》中回憶，自己19歲時拍攝2002年日劇《極道鮮師》，當時18歲的松本潤也是主要演員之一。兩人年紀只差1歲，小栗旬卻坦言，第一次合作時就對松本潤沒什麼好印象，覺得他很跩，甚至忍不住冒出「這傢伙真讓人不爽」的念頭。也因為這樣，《極道鮮師》拍完後，兩人的距離始終沒有拉近。直到2005年《流星花園》找上門，小栗旬再次與松本潤合作。只是接到邀約時，他一聽到男主角道明寺司由松本潤出演，第一反應不是開心，反而是擔心自己到底能不能跟對方順利共事。沒想到拍攝開始約兩週後，劇組住進羽田機場附近的飯店，某天晚上松本潤突然找他到房間喝酒聊天，也成了兩人關係翻轉的轉捩點。小栗旬透露，自己走進房間後，看到桌上擺著《流星花園》原作漫畫全套和台本，松本潤還一邊翻資料、一邊和他討論角色該怎麼演、劇情要怎麼貼近原作。小栗旬對此感到頗為意外，因為松本潤當時身兼嵐成員，工作行程已經非常繁忙，卻還是花了大量心力研究角色、反覆思考作品細節。小栗旬坦言，正是看到松本潤這樣投入準備，才第一次真心佩服對方，也開始覺得「想為這個人一起把戲演好」，從此徹底改變對松本潤的看法。除了談起往事，小栗旬也順勢提到松本潤近來投入嵐最後演唱會的製作工作。他透露，自己曾主動問松本潤演唱會準備得如何，沒想到對方回了一句「果然我還是天才吧」，讓他忍不住笑出來，還直呼「不愧是松本潤」！