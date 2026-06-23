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「2026北投夏日祭り」千面鯉魚旗飄揚北投，信義房屋贊助6月19至21日好物公益市集帳篷，以實際行動支持地方文化觀光，共同點燃北投夏日商圈活力。活動由臺北市商業處輔導、台北市溫泉發展協會主辦，於新北投地區串聯溫泉文化、音樂表演、市集活動及在地導覽；其中，6月19日至21日登場的「好物公益市集」，集結地方特色攤商、文創商品及公益團體，讓民眾在享受夏日祭典氛圍的同時，也能透過消費支持公益。信義房屋此次贊助市集帳篷設備，協助打造更舒適的參與環境，進一步展現企業與社區共好的精神。「北投夏日祭り」延續去年廣受好評的鯉魚旗裝置藝術，在七星公園、新北投捷運站、北投公園及地熱谷周邊設置超過千面鯉魚旗，營造濃厚日式氛圍，活動期間更規劃經典酒家菜辦桌、流行音樂演唱會、那卡西歌唱競賽、親子DIY體驗、露天電影院及文化導覽等多元內容，自5月29日延續至6月21日。信義房屋表示，企業發展與地方繁榮息息相關，長期以來持續投入各項社區關懷與公益行動，期望透過支持在地活動，促進居民交流與商圈發展。北投不僅擁有豐富的溫泉觀光資源，更蘊含深厚的人文歷史與獨特的那卡西文化，透過夏日祭典活動的舉辦，讓更多民眾認識北投不同季節的風貌，也為地方觀光與商業發展注入新活力。信義房屋期待攜手在地團體與商圈夥伴，共同推動北投觀光及社區發展，讓更多民眾在鯉魚旗飄揚的夏日景色中，感受北投獨有的人情味與文化魅力。