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遊戲股王鈊象海外授權業務持續擴張，其中美國市場成為今年最強成長動能。董事長李柯柱表示，美國營收比重已從第一季約10%提高至前5月的14%；隨合作代理商與平台增加，預期全年仍可維持雙位數成長，並看好下半年整體營運優於上半年。鈊象前5月營收105.11億元、年增15.43%，單月營收最高曾達21.93億元。公司指出，主要成長來源仍是海外授權遊戲，5月授權業務占單月營收比重已達75%。東南亞仍是最大市場區域布局方面，東南亞仍是鈊象目前最大市場，占營收約54%，維持穩定成長；美國則因當地玩家付費能力較高，加上合作平台已超過10家，成為今年成長最明顯的地區。歐洲市場持續拓展，除既有馬爾他執照市場外，也已切入英國；拉丁美洲已有營收貢獻，非洲則仍在起步階段，公司已透過當地人才與代理商逐步建立市場基礎。李柯柱表示，公司策略並非押注單一區域，而是透過產品線與市場分散，降低營運對特定市場的依賴。AI導入開發與營運鈊象總經理江順成表示，遊戲產業競爭已不只是比產品或價格，也考驗人才、營運效率及國際化能力。公司目前已有30多名外籍員工，部分人員長期派駐海外，以更貼近各地市場與合作夥伴需求。在營運工具上，鈊象也持續把AI應用於軟體開發、美術設計、資料分析與流程管理，希望提升製作效率與產品品質。公司認為，海外授權擴張與AI導入，將是後續成長的重要方向。鈊象去年營收220.32億元、年增19.01%，稅後淨利108.52億元、每股純益38.51元；股東會也通過每股配發36元現金股利。