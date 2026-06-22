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▲朱軒洋在《欠妳的那場婚禮》詮釋昔日紅極一時的「馬子狗樂團」主唱兼核心人物「周可傑」。（圖／翻攝自欠妳的那場婚禮臉書）

▲朱軒洋（左）在《欠妳的那場婚禮》的表現圈粉劇迷，同時虧戲裡戲外一個樣，右為飾演年輕版蘇慧倫的蒲禾菲。（圖／翻攝自欠妳的那場婚禮臉書）

公視和Netflix聯播的影集《欠妳的那場婚禮》20日播出後，網路迴響熱烈，朱軒洋將25歲樂團主唱「周可傑」對夢想的熱愛及玩世不恭的氣質詮釋得淋漓盡致，劇迷普遍給予好評，並對照其戲外瀟灑不羈的男神形象及花邊新聞，幽默虧他「完全沒有在演，根本是在做自己」。朱軒洋在《欠妳的那場婚禮》飾演昔日紅極一時的「馬子狗樂團」主唱兼核心人物「周可傑」，擁有極高的音樂才華與創作天賦，25歲的他正值「出道即巔峰」的黃金時期，角色帶著濃厚的青春氣息、痞帥魅力，雖然行為有些屁孩、自我感覺良好甚至軟爛，但充滿理想與滿腔熱血，讓陳立璇（蘇慧倫飾演）年輕時一眼便愛上。現實生活中，在戲劇圈炙手可熱的朱軒洋當年和網紅Cindy交往，卻被媒體拍到與歌手吳卓源在河濱公園親密互動，導致演藝形象重挫，兩人隨後保持距離並沉寂約2年的時間，日前，小倆口被媒體拍到疑似同居，吳卓源隨後發表手寫信，坦言經歷沉澱後發現雙方仍互有好感，朱軒洋也透過劇組發表聲明，承認過去的處理方式造成傷害，並表示現在與女方「都選擇面對內心真實的感受」，雙雙認愛。在《欠妳的那場婚禮》中，朱軒洋青春熱血、散發費洛蒙的演出引發劇迷熱烈討論，網友一面倒給予他正面評價，同時揶揄朱軒洋戲裡戲外一個樣，「快笑死！叫朱軒洋演花心男太扯了」、「朱軒洋真的怎麼拍都好看耶（不肥的時候），而且真的很會演，眼神好有戲」、「看了劇情根本覺得選角是神來一筆」、「做自己就好，難怪嚴導那麼挺他」、「他沒有演」、「我覺得精氣神十足」、「他就是本色演出啊！」