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立陶宛2021年允許台灣以「台灣代表處」名義在首都維爾紐斯設立代表機構後，引發中國強烈不滿，北京隨即將雙邊外交關係降為代辦層級，並召回駐立陶宛大使，雙方關係陷入低谷。如今雙方關係似乎出現鬆動跡象，立陶宛傳出已同意中國設立「臨時代辦處」，引發外界關注兩國關係是否有望逐步回暖。綜合媒體報導，自2025年5月起，立陶宛境內已不再有中國外交官駐留。立陶宛國會外交委員會主席莫圖扎斯（Remigijus Motuzas）日前表示，立陶宛過去曾拒絕中國提出設立「臨時代辦處」的要求，但目前已改變立場，願意在現階段同意相關安排。針對相關消息，中國外交部22日舉行例行記者會時，路透社記者詢問中方是否能證實立陶宛同意重啟臨時代辦處，以及中國是否考慮重開駐立陶宛使館，以推動雙邊關係恢復正常。對此，中國外交部發言人郭嘉昆並未直接證實相關安排，但重申北京當局對中立關係的一貫立場。他表示，當前中立關係面臨的困難與癥結，在於立陶宛違反「一個中國原則」，背棄兩國建交公報中的政治承諾。郭嘉昆指出，中方與立陶宛溝通的大門始終敞開，希望立方儘早採取行動，果斷糾正錯誤，回到恪守「一個中國原則」的正確軌道上，為雙邊關係正常化創造條件。中國與立陶宛的外交爭端始於2021年。當時立陶宛允許台灣以「台灣」而非慣用的「台北」名義設立代表處，被北京視為挑戰其「一個中國原則」。中國隨後採取一系列外交與經貿反制措施，雙邊關係急速惡化。分析認為，若立陶宛最終正式同意中國設立臨時代辦處，將被視為雙方恢復外交接觸的重要一步。不過，中國外交部此次仍將關係改善的前提聚焦於立陶宛是否回到「一個中國原則」框架下，兩國關係能否全面解凍，仍有待後續觀察。