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2026年世界盃奪冠熱門英格蘭，日前在小組賽L組首戰以4：2擊碎克羅埃西亞取得開門紅。其中，現效力於英超豪門兵工廠的中場核心賴斯（Declan Rice）單場奉獻1次關鍵助攻，幫助隊長凱恩（Harry Kane）頭槌破網。賽後，賴斯接受英國媒體《BBC》訪問，揭秘了自己如何從一名防守悍將，躍升為當今足壇最致命的「角球專家」。在英格蘭首戰對陣克羅埃西亞的比賽第42分鐘，雙方戰成1：1平手，賴斯站在右側角球區，開出一記極具穿透力且落點絕佳的弧線球，精準找到了禁區內的凱恩，助隊反超比分。這腳超準的角球，對上賽季的英超球迷來說再熟悉不過。在剛剛結束的2025-26賽季，賴斯幫助兵工廠打破22年冠軍荒、捧起英超冠軍金盃，而球隊最恐怖的核武器正是定點球。上季兵工廠光是靠「角球」就狂轟創歷史紀錄的19顆進球，而賴斯正是球隊左側角球與自由球的頭號操刀手。不過賴斯透露，自己並非天生就是定點球大師，這個才華是在2023-24賽季中段，被兵工廠主帥阿爾特塔（Mikel Arteta）以及被譽為「死球大師」的助教喬佛（Nicolas Jover）硬生生開發出來的。「以前我從沒想過自己會去負責踢角球或定位球。」賴斯回憶道：「但喬佛和總教練在我身上看見了連我自己都沒察覺的天賦。他們告訴我，我有能力踢出像薩卡（Bukayo Saka）那樣無人能擋的精準死球。從那一刻起，我就深信他們的眼光。」時至今日，賴斯對自己的右腳充滿了不同以往的自信：「隨著時間推移，現在每當我站在角球或自由球前，我都抱持著『這球絕對能拿助攻』或『一定能製造致命威脅』的信心。這種心態在定位球進攻中非常重要，我相信英格蘭的球迷也會很樂見。」值得一提的是，賴斯在採訪中也談到了英格蘭國家隊在定位球戰術上的進化。三獅軍團自2024年10月迎來德籍名帥圖赫爾（Thomas Tuchel）執掌帥印後，對死球進攻的細節與跑位進行了更深度的打磨。賴斯表示，雖然在國家隊集訓期間能練習定點球的時間有限，但教練團帶來了更明確的陣型搭配：「自從圖赫爾來了之後，我們針對這些陣型與踢法做了很多演練。不過本質上的跑位和我的踢球習慣沒有太大改變。經過過去一整年的準備與配合，現在我的隊友們完全理解我會把球送到哪個區域、用什麼樣的球速。也就是說，球隊有完美的劇本，我只需要負責把球踢進去而已。」英格蘭在首戰展現了立體且高效率的進攻手段，賴斯的定點球無疑將成為三獅軍團在本屆世界盃一路過關斬將的終極利器。