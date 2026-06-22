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▲已是三寶媽的林舒語十分注重身材管理，近日在社群分享夏日泳裝照，絕佳狀態驚艷全場。（圖／翻攝自IG＠linleah529）

36歲女星林舒語因參與《大學生了沒》打開知名度，近年將生活重心放在家庭，育有3個兒子的她，經常透過社群平台分享育兒及生活點滴。雖然已是三寶媽，但她多年來維持纖細體態，凍齡外貌與好身材始終備受關注，她昨（21）日在IG分享一系列泳裝美照，好身材引發話題。林舒語日前在社群曬出一系列泳裝美照，只見她身穿淡黃色挖空設計連身泳裝，大方展現勻稱曲線與修長美腿，無論是坐在躺椅上或站立燦笑，都散發自然健康的魅力，完全看不出已經是3個孩子的媽媽，再度讓粉絲驚艷不已。林舒語2015年與圈外男友結婚後陸續迎來3個兒子，家庭生活幸福美滿。儘管平時忙於照顧孩子，她仍相當重視身材管理，狀態維持得宜。隨著暑假即將到來，林舒語也幽默發文表示：「再一週就要準備迎接暑假了！！以我們家三個孩子愛游泳的程度，我大概有很大一部分的時間會泡在水裡吧，是會先變瘦？還是會先變黑呢？」逗趣發言也引發不少家長共鳴。照片曝光後，網友紛紛留言大讚，「逼逼逼，超美的」、「太辣了」、「少女的身材」，紛紛被她的自律再度驚艷。