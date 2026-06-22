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國民黨主席鄭麗文今（22）日接受政論節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪時，談及日前赴美訪問成果。鄭麗文表示，台灣可成和平締造者，不只消極地不做麻煩製造者，也不會被動變成大國博弈的籌碼，而美國至關重要，如果美國總統川普在剩下2、3年任期裡，能締造東亞的和平繁榮，不但是美國最偉大總統，也會是這世紀最偉大領袖；鄭麗文並說，確定有把「關鍵訊息」傳達給川普，也知道這個訊息已經傳達到川普本人。針對美國角色，鄭麗文表示，美國累積了超過10年對中國的敵視、反中，他們不可能不知道，但問題是今天美國可以扮演更關鍵的角色。日本、韓國，乃至整個第一島鏈都要轉變，大陸東南沿海、台灣、香港、新加坡、菲律賓，除了大陸之外，都是美國的盟友，所以美國當然扮演最關鍵角色，可以改變這個區域。鄭麗文說，如果川普在剩下2、3年任期裡，可以締造東亞的和平繁榮，不但是美國最偉大的總統，也會是這個世紀最偉大的領袖，這不是隨便說說。鄭麗文進一步表示，在智庫Asia Society座談時，對方問她覺得川普有什麼可以學習。鄭麗文說，學習不敢當，不敢讓川普跟自己學習，但有訊息要傳達給川普，知道這個訊息已經傳達到川普總統本人，她可以百分之百確定，在Asia Society的這番談話，川普總統知道了。