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台東縣長饒慶鈴日前以「預錄影片」方式參與中國《海峽論壇》，引發觸法嫌疑；而陸委會副主委梁文傑稱，台灣人幾乎不吃鳳梨釋迦，其為仰中共鼻息的農產品，慘遭輿論炎上。台北市長蔣萬安則發聲護航饒慶鈴，並大讚鳳梨釋迦為「水果界台積電」。對此，律師林智群反諷蔣萬安，明明是釋迦，還要假裝是鳳梨。面對台灣政壇掀起一波「鳳梨釋迦」攻防戰，蔣萬安今（22）日稍早受訪時，也特地替自己人發聲抱不平，他強調，饒慶鈴本人並未前往對岸，單純是為了農民的生計著想，與統戰一點關係都沒有。此外，蔣萬安也表示，他也非常喜歡吃鳳梨釋迦，更大讚這項農產品是「水果界台積電」。針對相關說法，林智群則是不客氣發文吐槽，其實鳳梨釋迦是水果界的蔣萬安，「明明是釋迦，還要假裝是鳳梨」；隨後，他還在留言區寫下「釋迦以為冠一個『鳳梨』的姓，就變成鳳梨了嗎？」火藥味十足，也引來上百人按讚。網友也紛紛留言開嗆「萬安真的很空安，想出這麼不倫不類的比喻，爛透了」、「就像明明是章萬安，卻說自己是蔣萬安偷換的概念嗎⋯⋯」、「台積電有那麼廉價嗎？」、「什麼時候鳳梨釋迦是水果界的台積電，不倫不類的比喻，沒有料的萬安！」、「打開來裡面包殷偉」、「或許是奧梨假蘋果！？」。